Το νέο «διπλό» του ΠΑΟΚ με 3-1 στο Αγρίνιο και η νίκη πριν από τη διακοπή συνοδεύτηκαν από ένα βαρύ τίμημα και γεμάτο ιατρικό δελτίο για την ομάδα του Αλέσιο Λίσι.

Ο ΠΑΟΚ έφυγε με το 3-1 από το Αγρίνιο και τους τρεις βαθμούς, αλλά και με τρία προβλήματα τραυματισμών, καθώς Τάχα Άλι, Γίρι Παβλένκα και Αρίτζ Ελουστόντο δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό.

Το σοβαρότερο πρόβλημα αφορά τους Τάχα Άλι και Γίρι Παβλένκα, με την πρώτη διάγνωση και για τους δύο να κάνει λόγο για εξάρθρωση ωμοπλάτης.

Ο Άλι είχε αισθανθεί ενοχλήσεις από το πρώτο ημίχρονο, προσπάθησε να συνεχίσει και μετά την ανάπαυλα, όμως ένα νέο πέσιμο τον ανάγκασε να αποχωρήσει, δίνοντας τη θέση του στον Σορετίρε. Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σουηδός εξτρέμ αντιμετωπίζει ανάλογο πρόβλημα, καθώς είχε υποστεί εξάρθρωση στην ίδια περιοχή και μετά το παιχνίδι απέναντι στην Ντινάμο Κιέβου.

Στο 70' ήρθε το δεύτερο σοβαρό πρόβλημα για τους «ασπρόμαυρους». Ο Παβλένκα τραυματίστηκε επίσης στην ωμοπλάτη, δεν μπορούσε να συνεχίσει και αποχώρησε με φορείο, μέσα στο χειροκρότημα των φίλων του Παναιτωλικού. Τη θέση του κάτω από τα δοκάρια πήρε ο Αντώνης Τσιφτσής.

Ο Αλέσιο Λίσι επιβεβαίωσε μετά το τέλος του αγώνα την εξάρθρωση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχει βγει ο ώμος του από την πτώση. Είναι ένα άσχημο συναίσθημα για τον ίδιο, φαίνεται να πονάει».

Στο ιατρικό δελτίο προστέθηκε και ο Αρίτζ Ελουστόντο, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού, με την κατάστασή του να αξιολογείται από το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ.

Οι τρεις περιπτώσεις θα επανεκτιμηθούν, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος των τραυματισμών και ο χρόνος που θα χρειαστεί για την επιστροφή τους.

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