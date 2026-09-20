ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης: Η φοβερή γκολάρα του Αθανασίου για το 2-2
Ο ΟΦΗ απέδειξε για ακόμα μια φορά πως είναι... πολύ σκληρός για να πεθάνει. Ο Αστέρας AKTOR έκανε ανατροπή στο Παγκρήτιο Στάδιο, όμως οι Κυπελλούχοι βρήκαν την ισοφάριση στο φινάλε, χάρη σε γκολ - ζωγραφιά του Νίκου Αθανασίου, o οποίος πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι.
Στο 90+5' ο Κρίζμανιτς άνοιξε την μπάλα στα αριστερά στον Έλληνα μπακ, ο οποίος συνέκλινε κεντρικά και με άπιαστο σουτ έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» του Παπαδόπουλου για το 2-2.
O 25χρονος αμυντικός πέτυχε το πρώτο του γκολ με τα ασπρόμαυρα στην 27η εμφάνιση του και 11η του την τρέχουσα σεζόν.
Η γκολάρα του Νίκου Αθανασίου για το ΟΦΗ - Αστέρας AKTOR 2-2
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