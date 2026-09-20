ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης: «Μαγεία» Μπαρτόλο, ανατροπή με Κετού
Ο Αστέρας AKTOR ανέτρεψε το σκορ στο δεύτερο μέρος του αγώνα με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο, με σκόρερ τον Κάλβιν Κετού, όμως το... μισό γκολ «ανήκει» στον Χουλιάν Μπαρτόλο.
Στο 50ο λεπτό ο Αργεντινός έκανε «μαγική» ενέργεια, καθώς... χόρεψε την άμυνα των Κυπελλούχων, γύρισε παράλληλα, ο Κωστούλας στην προσπάθεια του να κόψει έστειλε την μπάλα στο σώμα του Χριστογεώργου και ο Κετού με δυνατό σουτ τίναξε τα δίχτυα για το 1-2.
Το γκολ του Κετού για το 1-2
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