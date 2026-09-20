Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη της ΑΕΚ στην έδρα του Βόλου Elabet με 2-1.

Η ΑΕΚ πήρε το πρώτο της «διπλό» στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς επικράτησε του Βόλου Elabet στο Πανθεσσαλικό Στάδιο με 2-1. Πρωταγωνιστής για τους πρωταθλητές ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος σκόραρε και τα δυο γκολ της ομάδας του.

Με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα ο Κοϊτά πέρασε την μπάλα στον Σέρβο, ο οποίος την προστάτεψε με το σώμα του και ανατράπηκε από τον Κάργα. Ο διεθνής φορ ανέλαβε την εκτέλεση και πλάσαρε εύστοχα τον Λοντίγκιν για το 0-1.

Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν το ματς στο 84' με διπλή προσπάθεια του Χαραλαμπόγλου έπειτα από φάση διαρκείας, όμως ο Δικέφαλος ανέκτησε το προβάδισμα στο 88' με άψογη κεφαλιά του Γιόβιτς ύστερα από σέντρα του Ζοάο Μάριο.

Αξιοσημείωτο πως οι Θεσσαλοί τέλειωσαν το ματς με 9 παίκτες, λόγω των αποβολών Μύγα και Μεντίλ.

Τα highlights του Βόλος Elabet - ΑΕΚ