Βόλος Elabet - ΑΕΚ: Τα highlights του ματς (vid)
Η ΑΕΚ πήρε το πρώτο της «διπλό» στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς επικράτησε του Βόλου Elabet στο Πανθεσσαλικό Στάδιο με 2-1. Πρωταγωνιστής για τους πρωταθλητές ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος σκόραρε και τα δυο γκολ της ομάδας του.
Με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα ο Κοϊτά πέρασε την μπάλα στον Σέρβο, ο οποίος την προστάτεψε με το σώμα του και ανατράπηκε από τον Κάργα. Ο διεθνής φορ ανέλαβε την εκτέλεση και πλάσαρε εύστοχα τον Λοντίγκιν για το 0-1.
Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν το ματς στο 84' με διπλή προσπάθεια του Χαραλαμπόγλου έπειτα από φάση διαρκείας, όμως ο Δικέφαλος ανέκτησε το προβάδισμα στο 88' με άψογη κεφαλιά του Γιόβιτς ύστερα από σέντρα του Ζοάο Μάριο.
Αξιοσημείωτο πως οι Θεσσαλοί τέλειωσαν το ματς με 9 παίκτες, λόγω των αποβολών Μύγα και Μεντίλ.
Τα highlights του Βόλος Elabet - ΑΕΚ
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