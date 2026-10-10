Super League: Restart με ΑΕΚ-ΟΦΗ και την Κυριακή το «αιώνιο» ντέρμπι
Μετά από διακοπή αρκετών ημερών η ελληνική Λίγκα κάνει restart με 2 αγώνες το Σάββατο: το Αστέρας - Ατρόμητος και το ΑΕΚ - ΟΦΗ ενώ την Κυριακή υπάρχει στο πρόγραμμα το ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός. Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της πρώτης τη τάξει κατηγορίας ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με το ΠΑΟΚ - Καλαμάτα.
Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής
Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 2026
19.30: ASTERAS AKTOR - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ" NS PRIME
19.30: Α.Ε.Κ.-Ο.Φ.Η. ALLWYN ARENA MS1L
Κυριακή 11 Οκτωβρίου, 2026
17.00: Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ" MS1L
17.00: Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΠΟΡ FM TV
19.00: ΑΡΗΣ - ΒΟΛΟΣ ELABET Ν.Π.Σ. "ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ" NS PRIME
21.00: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ" MS1L
Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 2026
18.00: Π.Α.Ο.Κ. - ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ NS PRIME
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