Το ελληνικό Πρωτάθλημα επιστρέφει στις... οθόνες σας με την διεξαγωγή της 6ης αγωνιστικής μετά την διακοπή λόγω των Εθνικών ομάδων με το Nations League.

Μετά από διακοπή αρκετών ημερών η ελληνική Λίγκα κάνει restart με 2 αγώνες το Σάββατο: το Αστέρας - Ατρόμητος και το ΑΕΚ - ΟΦΗ ενώ την Κυριακή υπάρχει στο πρόγραμμα το ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός. Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της πρώτης τη τάξει κατηγορίας ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με το ΠΑΟΚ - Καλαμάτα.

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής

Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 2026

19.30: ASTERAS AKTOR - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ" NS PRIME

19.30: Α.Ε.Κ.-Ο.Φ.Η. ALLWYN ARENA MS1L

Κυριακή 11 Οκτωβρίου, 2026

17.00: Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ" MS1L

17.00: Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΠΟΡ FM TV

19.00: ΑΡΗΣ - ΒΟΛΟΣ ELABET Ν.Π.Σ. "ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ" NS PRIME

21.00: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ" MS1L

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 2026

18.00: Π.Α.Ο.Κ. - ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ NS PRIME