Με απίθανη κεφαλιά του Λούκα Γιόβιτς στο 88', η ΑΕΚ νίκησε 2-1 το Βόλο Elabet που είχε ισοφαρίσει στο 85' με τον Χαραλαμπόγλου και έβαλε τέλος στο σερί ανεπιτυχών αποτελεσμάτων στην περιφέρεια. Με εννιά τελείωσαν το ματς οι γηπεδούχοι λόγω αποβολών Μύγα και Μεντίλ.

Τι κι αν έλειπε ο Βάργκα; Τον ρόλο του εκτελεστή για την ΑΕΚ πήρε ο Γιόβιτς, με τον Σέρβο φορ να σκοράρει δύο φορές και να δίνει την πρώτη και δύσκολη εκτός έδρας νίκη στην Ένωση τη φετινή σεζόν με 1-2 επί του Βόλου ELABET στο Πανθεσσαλικό. Ο Γιόβιτς άνοιξε το σκορ με εκτέλεση πέναλτι στο 61', οι κυανέρυθροι έδειχναν ότι θα μπορούσαν να πάρουν την ισοπαλία με τον Χαραλαμπόγλου να ισοφαρίζει στο 85', αλλά ο Γιόβιτς με φοβερή κεφαλιά στο 88' βρήκε άμεσα τη λύση για την ΑΕΚ που έφυγε με το διπλό. Με εννιά τελείωσε το ματς ο Βόλος ELABET καθώς την κόκκινη είδαν στα τελευταία λεπτά οι Μύγας και Μεντίλ.

Βόλος ELABET – ΑΕΚ: Έτσι ξεκίνησαν

Ο Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ αποφάσισε να καλύψει το κενό του Ρότα όχι με τον Γκεοργκίεφ, αλλά με τον Γκατσίνοβιτς, ενώ για τον αντι-Βάργκα ο Σέρβος τεχνικός άφησε τον Ζίνι στον πάγκο, όπως ήταν το επικρατέστερο να συμβεί, προκειμένου να μπορεί να φέρει φορ κατά τη διάρκεια του ματς, ξεκινώντας μπροστά τον Μάνταλο. Συνεπώς ο Μπρινιόλι ήταν στην εστία, οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Γκατσίνοβιτς αποτελούσαν την αμυντική τετράδα, με τον Μαρίν και τον Βιτάλις στον άξονα της μεσαίας γραμμής, τους Μάγερ και Κοϊτά δεξιά και αριστερά αντίστοιχα και τον Μάνταλο πίσω από τον προωθημένο Γιόβιτς. Για τον Βόλο ELABET ο Κώστας Μπράτσος ξεκίνησε με τον νεοαποκτηθέντα Λοντίγκιν στο τέρμα, τους Μεντίλ, Κάργα, Αγκιάκουα, Μύγα και Κάτσικα στην άμυνα, τους Κόμπα, Μπούρνιτς και Γκονσάλες στη μεσαία γραμμή και τον Τζόκα πίσω από τον Φουρτάδο στην επίθεση.

Κακή η εικόνα της ΑΕΚ, ο Βόλος ELABET τις μεγάλες στιγμές

Η ΑΕΚ από το ξεκίνημα του ματς είχε νωθρή εικόνα, η οποία δεν βελτιώθηκε παρά μόνο για ένα τέταρτο στο διάστημα 25' με 40', με τους κιτρινόμαυρους να γλιτώνουν μάλιστα τρεις φορές στο πρώτο δεκάλεπτο. Δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του παιχνιδιού ο Κόμπα έφυγε από τον Γκατσίνοβιτς και με πλασέ πλάγια μέσα από την περιοχή βρήκε το κάθετο δοκάρι του Μπρινιόλι. Στην εξέλιξη της φάσης μάλιστα ο Φουρτάδο από κοντά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Μπρινιόλι, ο οποίος είχε απάντηση και στο 7' στο δυνατό σουτ του Κόμπα από μακριά πέφτοντας εντυπωσιακά και βγάζοντας σε κόρνερ, σε μια φάση όπου Μουκουντί και Γκατσίνοβιτς έχασαν τα μαρκαρίσματα.

Η Ένωση είχε μεγάλα προβλήματα στη δημιουργία. Η ανάπτυξή της ήταν πολύ αργή, δεν μπορούσε να βγάλει συνδυασμούς και φυσικά δεν μπορούσε να δημιουργήσει ευκαιρίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρώτη μεγάλη ευκαιρία της ΑΕΚ ήρθε στο 32' σε ένα χρονικό σημείο στο οποίο οι κιτρινόμαυροι άρχισαν να το... βρίσκουν, με τον Κοϊτά να κάνει το γύρισμα, τον Μαρίν να μην μπορεί να πλασάρει και τον Μάνταλο να ξεμαρκαρίζεται και να σουτάρει λίγο πάνω από το οριζόντιο. Ο αρχηγός της ΑΕΚ δύο λεπτά αργότερα βρέθηκε σε θέση βολής μετά από βαθιά μπαλιά αλλά το τελείωμα του ήταν πολύ άστοχο.

Οι κιτρινόμαυροι δεν έβρισκαν χώρους στην άμυνα των κυανέρυθρων. Όταν το έκαναν στο 41' φεύγοντας στην αντεπίθεση με τον Μάγερ, το μακρινό σουτ του Κροάτη βρήκε στον Μύγα και πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Ο ρυθμός της ΑΕΚ ωστόσο είχε αρχίσει να πέφτει ξανά, με τον Βόλο Elabet μάλιστα να βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 44' σε σουτ του Κόμπα και πλασέ του Φουρτάδο, ωστόσο όπως επιβεβαιώθηκε από το VAR ο επιθετικός των γηπεδούχων ήταν σε θέση οφσάιντ με αποτέλεσμα το γκολ να μην μετρήσει.

Ο Γιόβιτς με δύο γκολ έδωσε στην ΑΕΚ το πρώτο διπλό

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο Νίκολτς θέλοντας να κάνει πιο επιθετική την ΑΕΚ πέρασε τον Ζίνι αντί του Βιτάλις, με τον Ανγκολέζο να παίζει μρποστά με τον Γιόβιτς και την Ένωση να γίνεται πιεστική για πρώτη φορά στο ματς. Η άμυνα του Βόλου ELABET ήταν πολύ καλά οργανωμένη και δεν άφηνε χώρους, με τον Νίκολιτς να ρίχνει στο ματς και τον Ζοάο Μάριο αντί τπου Μάνταλου, ενώ ο Μπράτσος που είχε κάνει ήδη την πρώτη του αλλαγή από τις αρχές του ματς όταν ο Λάμπρου είχε περάσει στη θέση του τραυματία Τζόκα να βάζει τον Νεγιού αντί του Μπρούρνιτς.

Η πίεση της ΑΕΚ, που έβγαζε πλέον ένταση στο παιχνίδι της, απέφερε καρπούς στο 61' ανοίγοντας το σκορ από το σημείο του πέναλτι. Ο Πολυχρόνης έδειξε την άσπρη βούλα σε ανατροπή του Γιόβιτς από τον Κάργα μέσα στην περιοχή και ο Σέρβος φορ εκτέλεσε εύστοχα για το 0-1.

Οι κιτρινόμαυροι δεν έμειναν στο προβάδισμα συνεχίζοντας να ψάχνουν κι άλλο γκολ. Ό,ως δεν το βρήκαν και το πλήρωσαν... Στο 85' ο Λάμπρου έφερε την μπάλα με φάουλ μέσα στην περιοχή, η άμυνα της ΑΕΚ δεν μπόρεσε να απομακρύνει και ο Χαραλαμπόγλου με δυνατό σουτ βρήκε δίχτυα ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Ωστόσο η ΑΕΚ κατάφερε να βρει τον τρόπο να απαντήσει και να βρει το γκολ της νίκης τρία λεπτά αργότερα. Ο Ζοάο Μάριο έκανε ένα γλυκό γέμισμα μέσα στην περιοχή και ο Γιόβιτς με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το δεύτερο προσωπικό του γκολ, με την ΑΕΚ να παίρνει το πρώτο της φετινή διπλό στο πρωτάθλημα έστω και με αγωνία στο φινάλε. Ο Βόλος Elabet ολοκλήρωσε το ματς με εννιά παίκτες λόγω αποβολής του Μύγα μέσω VAR καθώς χτύπησε τον Πήλιο του Μεντίλ για δεύτερη κίτρινη στις καθυστερήσεις.

MVP: Ο Γιόβιτς πήρε το πέναλτι και το μετέτρεψε και σε γκολ ανοίγοντας το σκορ, ενώ ήταν εκείνος που με δεύτερο προσωπικό τέρμα με φοβερή κεφαλιά έδωσε τη νίκη στην ΑΕΚ.

Στο ύψος τους: Καλό ματς από τον Κόμπα. Ο μεσοεπιθετικός του Βόλου ELABET ήταν μέσα σε όλες τις μεγάλες ευκαιρίες της ομάδας του στο πρώτο μέρος. Ο Ζοάο Μάριο από πλευράς ΑΕΚ βοήθησε πολύ περνώντας στο παιχνίδι, βγάζοντας και την ασίστ στο γκολ του Γιόβιτς.

Αδύναμος κρίκος: Ο Γκατσίνοβιτς είναι γνωστό ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί καλά στο δεξί άκρο της άμυνας, με την ΑΕΚ να δέχεται μάλιστα απειλές από εκείνη την πλευρά.

Η γκάφα: Την έκανε η αμυντική λειτουργία της ΑΕΚ στη στατική φάση της ισοφάρισης του Βόλου.

Το στραγάλι: Ο Πολυχρόνης υπέδειξε πέναλτι στο μαρκάρισμα του Κάργα στον Γιόβιτς. Με την απόφαση συμφώνησε και ο Τζήλος στο VAR. Φώναξαν έντονα οι κυανέρυθροι υποστηρίζοντας πως ο Κάργας δεν ανατρέπει τον Γιόβιτς στη φάση.

Το ταμείο του Gazzetta: Η ΑΕΚ είχε πολύ προβληματική εικόνα στο πρώτο μέρος καθώς δεν μπορούσε να δημιουργήσει, ενώ η άμυνά της ήταν εκτεθειμένη από τον επικίνδυνο Βόλο ELABET. Στο δεύτερο μέρος οι κιτρινόμαυροι έβγαλαν ένταση, έγιναν πιεστικοί και πήραν το προβάδισμα με το πέναλτι του Γιόβιτς. Μια κακή αμυντική λειτουργία σε στατική φάση έδειχνε ότι θα τους κόστιζε βαθμούς, αλλά η κλάση του Γιόβιτς στο τέλος μίλησε, με τον Σέρβο φορ με δεύτερο προσωπικό γκολ να χαρίζει στην ΑΕΚ το πρώτο φετινό διπλό στο πρωτάθλημα και μια πολύ σημαντική νίκη.

Βόλος ELABET (Κώστας Μπράτσος): Λοντίγκιν, Κάργας, Αγκιάκουα, Κάτσικας, Μεντίλ, Κόμπα (75' Γροσδής), Μπούρνιτς (59' Νεγιού), Μύγας, Γκονσάλες (75' Χαραλαμπόγλου), Τζόκα (12' Λάμπρου), Φουρτάδο

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Γκατσίνοβιτς, Μαρίν, Βιτάλις (46' Ζίνι), Μάγερ (91' Ζούμπκοφ), Κοϊτά (83' Αριάγκα), Μάνταλος (59' Ζοάο Μάριο), Γιόβιτς (91' Κουτέσα)