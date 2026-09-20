Νίκολιτς: «Βγάλαμε ενέργεια και πήραμε μια πολύ σημαντική νίκη»

Ο Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε στο πόσο σημαντική ήταν η νίκη στον Βόλο, με την ομάδα του να βγάζει ενέργεια στο Πανθεσσαλικό.

Μιλώντας στη Magenta TV μετά το διπλό στον Βόλο, ο τεχνικός της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς τόνισε ότι η νίκη αυτή ήταν πολύ σημαντική για την ομάδα του, η οποία μάλιστα, όπως αποκάλυψε, θα δώσει φιλικά με Παναιτωλικό και Athens Kallithea στο διάστημα της διακοπής.

«Οντως πήραμε μια πολύ σημαντική νίκη. Οι παίκτες έβγαλαν την ενέργεια που θέλαμε. Δεν μπήκαμε καλά στα 15 λεπτά. Μετά κυριαρχήσαμε. Είχαμε τον έλεγχο. Προσπαθήσαμε, πιέσαμε. Πολύ σημαντική αυτή η νίκη.

Έρχεται αυτό το διάλλειμα τριών εβδομάδων. Είναι νέο και για μένα. Δεν ξέρω αν πρέπει να χαρώ ή να στεναχωρηθώ γιατί θα φύγουν πολλοί διεθνείς. Θα δώσουμε φιλικά με Παναιτωλικό και Καλλιθέα. Πολύ σημαντική νίκη, συγχαρητήρια στους παίκτες και στους φιλάθλους που μας στήριξαν σήμερα», ανέφερε ο Νίκολιτς.