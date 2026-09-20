Πόμπο στο Gazzetta: «Μερικές φορές χρειάζεσαι και τύχη, θα μας βοηθήσει η διακοπή»

Ο Χόρχε Πόμπο μίλησε στο Gazzetta μετά την πρώτη νίκη της Κηφισιάς Tutu Deals στο φετινό πρωτάθλημα, στην οποία ο Ισπανός πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας του.

Η Κηφισιά Tutu Deals μπήκε με τον καλύτερο τρόπο στη διακοπή του πρωταθλήματος, καθώς υπέταξε τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, με 2-1, στην πρώτη νίκη της στο τρέχον πρωτάθλημα. Για ακόμα μια φορά πρωταγωνιστής της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο ήταν ο Χόρχε Πόμπο, ο οποίος σκόραρε και τα δύο γκολ της ομάδας του.

Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός μίλησε στο Gazzetta για τη νίκη - βάλσαμο του κλαμπ των Βορείων Προαστίων και στάθηκε στη σημασία της διακοπής του πρωταθλήματος.

«Δεν ήταν το καλύτερο παιχνίδι μας αλλά ήρθε η νίκη σε δύσκολο γήπεδο»

Χόρχε, συγχαρητήρια για την πρώτη νίκη της τρέχουσας σεζόν στο πρωτάθλημα και τα δύο γκολ σου. Πώς νιώθεις που ήσουν ο MVP σε μια τόσο σημαντική νίκη;

«Νομίζω ότι δεν ήταν το καλύτερο παιχνίδι μας, αλλά άξιζαμε και στα προηγούμενα τέσσερα ματς τρίποντα. Τελικά ήρθε σε ένα δύσκολο γήπεδο».

Με την ΑΕΚ είχες κάποιες καλές ευκαιρίες, με τον ΟΦΗ δύο δοκάρια, σήμερα ήταν δοκάρι και μέσα. Έσπασε η... κατάρα;

«Μερικές φορές χρειάζεσαι και την τύχη. Είμαι πολύ χαρούμενος για όλη την ομάδα».

«Πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια»

Τι σας είπε ο Λέτο στο ημίχρονο, με το ματς δίχως σκορ και εσάς να μην έχετε κάνει τελική;

«Δεν μας είπε κάτι ιδιαίτερο. Όλη την εβδομάδα προετοιμαζόμασταν γι’ αυτό το παιχνίδι. Κάναμε αυτό που έπρεπε για να κερδίσουμε και ήταν εξαιρετική εμφάνιση».

Η Κηφισιά πήρε την πρώτη νίκη της στο πρωτάθλημα. Τι να περιμένουμε από την ομάδα στη συνέχεια;

«Πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια. Χρειαζόμαστε τη διακοπή για να ξεκουραστούμε και να καθαρίσει το μυαλό μας και μετά θα συνεχίσουμε τη δουλειά για τα υπόλοιπα ματς».