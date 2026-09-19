Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Πόμπο των δύο γκολ, η Κηφισιά έκανε το σούπερ διπλό στο Περιστέρι και με το 2-1 επί του Ατρομήτου πήρε τη πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Χωρίς τρίποντο παραμένουν οι Περιστεριώτες.

Τρίποντο - ανάσα για την Κηφισιά Tutu Deals! Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο πήρε το πρώτο της τρίποντο στην τρέχουσα Stoiximan Super League, καθώς επικράτησε στην έδρα του Ατρόμητου με 2-1.

Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν τους 5 βαθμούς, ενώ οι γηπεδούχοι συνεχίζουν στους 2 πόντους δίχως νίκη. Πρωταγωνιστής ο Χόρχε Πόμπο, ο οποίος σκόραρε και τα δυο γκολ της ομάδας του Λέτο.

Έτσι ξεκίνησαν

Τόσο ο Ντούσαν Κέρκεζ όσο και ο Σεμπάστιαν Λέτο παρέταξαν την ομάδα τους σε διάταξη 4-2-3-1.

Για τον Ατρόμητο ο Χουτεσιώτης στην εστία, με τους Μουντέ, Σταυρόπουλο, Μάγκνουσον και Ούρονεν μπροστά του. Τσιγγάρας - Μουτουσαμί δίδυμο στον άξονα, με τους Πνευμονίδη, Τσούμπερ και Τσιλούλη μεσοεπιθετική τριάδα πίσω από τον Περέα.

Για την Κηφισιά Tutu Deals ο Ραμίρεζ στην εστία, με τους Μάνσο, Ζολιμπουά, Ούγκο Σόουζα και Αμπάντα στην άμυνα. Ρουκουνάκης - Μπένι, στον άξονα με τον Πόμπο στο «10». Αντόνισε - Σαγκάλ εξτρέμ και φορ ο Θεοδωρίδης.

Ημίχρονο δίχως ευκαιρίες

Το πρώτο μέρος «κύλησε» με χαμηλό ρυθμό και δίχως ουσιαστικές ευκαιρίες για τις δύο ομάδες. Ο Περέα βρήκε κάποιους χώρους, δίχως να τους εκμεταλλευτεί, με το δίδυμο των στόπερ, Ούγκο Σόουζα - Ζολιμπουά, να κάνει καλό ματς και τον Ραμίρεζ να βρίσκεται σε ετοιμότητα.

Στο 18' ο Ούγκο Σόουζα έκοψε με υπέροχο τάκλιν το γύρισμα του Τσούμπερ. Εν συνεχεία, ο Τσιγγάρας δοκίμασε το πόδι του, αλλά ο Ραμίρεζ μπλόκαρε εύκολα. Από εκεί και πέρα, οι δύο ομάδες δημιούργησαν κάποιες προϋποθέσεις, τις οποίες όμως δεν μετουσίωσαν σε ευκαιρίες ή τελικές.

Ο Πόμπο άνοιξε και... έκλεισε το σκορ

Το δεύτερο μέρος ήταν τελείως διαφορετικό, καθώς και οι δυο ομάδες δημιύργησαν ευκαιρίες και βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα.

Στο 48' ο Ραμίρεζ απέκρουσε το πλασέ του Τσιλούλη έπεια από την μπαλιά του Τσούμπερ, ενώ στο 55' ο Ζολιμπουτά έβαλε κόντρα σε διαγώνιο σουτ του Περέα, ύστερα από νέα καλή μπαλαιά του Ελβετού.

Στο 60' ο Tσούμπερ σούταρε μέσα από την περιοχή και ο Ραμίρεζ μπλόκαρ. Στο 62' ο Μουντές αστόχησε με δυνατό σουτ και δευτερόλεπτα αργότερα η Κηφισιά Tutu Deals πήρε προβάδισμα.

Ανεβάσμα του Πολυκράτη από τα αριστερά, λίγο μετά την είσοδο του στο ματς, ο Πόμπο έκανε την προβολή και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και από εκεί στα δίχτυα για το 0-1.

Στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι είχαν δυο μεγάλες ευκαιρίες να διπλασιάσουν το προβάδισμα τους αλλά ο Ζέρσον Σόουζα αστόχησε στο 65' και ο Σαγκάλ νικήθηκε από τον Χουτεσιώτη στο 68'.

Ο Ατρόμητος ισοφάρισε στο 75'. Παράλληλο γύρισμα του Πνευμονίδη κι ο Μουτουσαμί πλάσαρε τον Ραμίρεζ για το 1-1, όμως οι φιλοξενούμενοι ανέκτησαν το προβάδισμα.

Έπειτα από παρέμβαση του VAR Φωτιά, ο διαιτητής Γιουματζίδης έδωσε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Παπαδόπουλου στον Σαγκάλ και ο Πόμπο το εκτέλεσε εύστοχα για το 1-2, το οποίο έμεινε μέχρι τέλους.

MVP: Ο Χόρχε Πόμπο σκόραρε και τα δυο γκολ της ομάδας του και «υπέγραψε» το πρώτο τρίποντο.

Στο ύψος τους: Ο Σαγκάλ έκανε την ατομική προσπάθεια που έκρινε το τρίποντο, με το πέναλτι που κέρδισε, ενώ ο νεαρός Πολυκράτης συνεχίζει να εντυπωσιάζει στον χρόνο που παίρνει.

Αδύναμος κρίκος: O Περέα βρήκε χώρους που σε καμία περίπτωση δεν εκμεταλλεύτηκε.

Γκάφα: Το απρόσεχτο μαρκάρισμα του Παπαδόπουλου στη φάση του πέναλτι στον Σαγκάλ.

Στραγάλι: Kαι οι δυο ομάδες είχαν κάποια παράπονα από τη διαιτησία του Γιουματζίδη, ο οποίος μέσω VAR έδωσε το πέναλτι στον Σαγκάλ.

Το ταμείο του Gazzetta: Και οι δυο ομάδες έπαιξαν καλύτερα στο δεύτερο μέρος. Η Κηφισιά Τutu Deals είχε ουσία και αποτελεσματικότητα και πήρε δίκαιο τρίποντο.