Ο Παναιτωλικός θα έχει τη συμπαράσταση των οπαδών του στο ματς της Λεωφόρου με την Κηφισιά Tutu Deals.

Ο κόσμος του Παναιτωλικού σ' ένα ακόμα εκτός έδρας παιχνίδι θα δώσει το παρών.

Η ομάδα του Αγρινίου την Κυριακή στις 17:00 φιλοξενείται στη Λεωφόρο από την Κηφισιά Tutu Deals και ο Γιάννης Ανααστασίου και οι παίκτες του θα νιώσουν τη στήριξη των οπαδών τους.

Η αθηναϊκή ομάδα διέθεσε στον Παναιτωλικό 700 εισιτήρια, που αντιστοιχούν στη θύρα 6 της Λεωφόρου κι αυτά αναμένεται να εξαντληθούν τόσο από εκδρομείς από το Αγρίνιο, όσο κι από φίλους του Παναιτωλικού στην Αθήνα. Σύντομα, μάλιστα, θ' ανακοινωθεί και ο τρόπος διάθεσης των εισιτηρίων.

Στη συμφωνία των δύο συλλόγων προβλέπεται, πως αν εξαντληθούν και τα 700 εισιτήρια, τότε θα διατεθούν κι άλλες για τις ανάγκες των φιλοξενούμενων. Η Κηφισιά Tutu Deals εκτός από τις μεγάλες ομάδες, προτίθεται να δώσει εισιτήρια σε όλες τις υπόλοιπες κι όποτε φυσικά υπάρχει η δυνατότητα. Κι αυτό πράττει με τον Παναιτωλικό.

Οι οργανωμένοι φίλοι της ομάδας του Αγρινίου έχουν απευθύνει κάλεσμα με τη σειρά τους για να σταθούν όλοι και περισσότεροι οπαδοί στο πλευρό του Παναιτωλικού.