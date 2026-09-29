Η «οικογένεια» της Κηφισιάς Tutu Deals πενθεί για το θάνατο του Θανάση Ντεληφιλιππίδη, τον οποίο χαρακτήρισε ως «ψυχή της ομάδας».

Σε βαρύ πένθος «βυθίστηκε» η Κηφισιά Tutu Deals. Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων θρηνεί για τον θάνατο του Θανάση Ντεληφιλιππίδη, ο οποίος όπως τονίζει η σχετική ανακοίνωση: «Ήταν η ζωντανή ιστορία του ΑΟΚ, η ψυχή της ομάδας μας, ο άνθρωπος που δημιούργησε τη σύνδεση της παλιάς με τη νέα εποχή».

Επί σειρά ετών προσέφερε τα μέγιστα στο σύλλογο της Κηφισιάς, όντας ποδοσφαιριστής του ΑΟΚ και μετέπειτα πρόεδρος των παλαιμάχων του συλλόγου, στάθηκε δίπλα στη διοίκηση του Χρήστου Πρίτσα από την πρώτη έως την τελευταία στιγμή.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Με βαθιά θλίψη και οδύνη αποχαιρετούμε τον Θανάση Ντεληφιλιππίδη, ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόσωπο της οικογένειας της Κηφισιάς, που έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Ο Θανάσης Ντεληφιλιππίδης δεν ήταν απλά ένας πρώην αθλητής και βετεράνος του συλλόγου. Ήταν η ζωντανή ιστορία του ΑΟΚ, η ψυχή της ομάδας μας, ο άνθρωπος που δημιούργησε τη σύνδεση της παλιάς με τη νέα εποχή.

Τίμησε όσο λίγοι τη φανέλα και την ιστορία της Κηφισιάς, υπηρέτησε με αφοσίωση τις αξίες και τα ιδανικά του συλλόγου και στάθηκε δίπλα σε όλους μας, από την πρώτη έως την τελευταία στιγμή.

Η προσφορά, η αγάπη, το ήθος και η παρουσία του θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη και στην καρδιά μας.

Από το δικό του πόστο συνετέλεσε σημαντικά στην εξέλιξη του συλλόγου και στη δημιουργία της νέας βάσης φιλάθλων της Κηφισιάς, δουλεύοντας διαρκώς προκειμένου τα παιδιά της πόλης μας να αγαπήσουν τον αθλητισμό.

Η οικογένεια της Κηφισιάς εκφράζει τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά της στους οικείους του.

Η Κηφισιά σου θα είναι πάντα εκεί για να τιμά την μνήμη και το έργο σου, όπως την τίμησες εσύ επί δεκαετίες.

Καλό ταξίδι! Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ!».