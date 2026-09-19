Επιβεβλημένη για την ΑΕΚ η πρώτη εκτός έδρας νίκη στο πρωτάθλημα στο Πανθεσσαλικό επί του Βόλου με τον Μάρκο Νίκολιτς να πρέπει να καλύψει την απουσία του Βάργκα στην επίθεση.

Τα παιχνίδια μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια στο πρωτάθλημα δημιουργούν πρόβλημα στο ξεκίνημα της σεζόν στην ΑΕΚ, η οποία έχει ήδη αφήσει τέσσερις βαθμούς στα ματς με Κηφισιά στη Λεωφόρο και Αστέρα στην Τρίπολη. Κι αυτό είναι κάτι το οποίο η Ένωση καλείται να λύσει στο αυριανό ματς στο Πανθεσσαλικό με τον Βόλο (20/9, 18:00) όπου το διπλό αποτελεί μονόδρομο για τους κιτρινόμαυρους.

Εκτός του ότι δεν θέλει να δει τη διαφορά να αυξάνεται κι άλλο από την κορυφή, το γεγονός ότι ακολουθεί και η διακοπή των τριών εβδομάδων για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων είναι ένας ακόμα πολύ σημαντικός λόγος για να φύγει η ΑΕΚ με τους τρεις βαθμούς της νίκης από τον Βόλο και να πάει με ηρεμία σε αυτό το διάστημα.

Το παν για τον Μάρκο Νίκολιτς είναι οι παίκτες του να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι και αποφασισμένοι, όπως τόνισε και ο Ηλίας Κυριακίδης στις δηλώσεις του. Όλοι στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο γνωρίζουν τι πήγε λάθος στα δύο εκτός έδρας ματς στα οποία η ΑΕΚ πέταξε βαθμούς και μένει να αποδείξουν στην πράξη ότι το πάθημα έγινε μάθημα. Ο Νίκολιτς άλλωστε έχει καταστήσει σαφές στους παίκτες του ότι η κατάκτηση του τίτλου είναι και φέτος η προτεραιότητα της ομάδας παρά το γεγονός ότι τη σεζόν που διανύουμε υπάρχει και η συμμετοχή στον λαμπερό κόσμο του Champions League.

Τα πιθανά πλάνα του Νίκολιτς για την ενδεκάδα στον Βόλο

Το κακό μαντάτο για την ΑΕΚ και τον Νίκολιτς ήταν η θλάση του Βάργκα στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Πανσερραϊκό, κάτι που θα αφήσει τον Ούγγρο φορ εκτός, με την επιστροφή του να αναμένεται μετά τη διακοπή. Μια σημαντική απουσία καθώς μιλάμε για τον πλέον φορμαρισμένο παίκτη της ΑΕΚ στην επίθεση και αυτό το κενό καλείται να αποφασίσει ως προς τον τρόπο που θα το καλύψει ο Νίκολιτς.

Υπάρχει φυσικά ο Ζίνι, αλλά και ο Γκατσίνοβιτς συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να είναι μαζί με τον Γιόβιτς. Άλλωστε ο Νίκολιτς δούλευε με τον «Γκάτσι» συνεχώς στην επίθεση στην καλοκαιρινή προετοιμασία. Αν κατέληγε σε αυτή την επιλογή, θα του έδινε τη δυνατότητα να έχει έναν καθαρό φορ στον πάγκο ώστε να βάλει τον Ανγκολέζο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Μια τρίτη επιλογή θα μπορούσε να είναι ο Μάνταλος, όπως στο μεσοβδόμαδο ματς Κυπέλλου με τον Πανσερραϊκό.

Ο Μπρινιόλι θα υπερασπιστεί την εστία, καθώς ο τραυματίας Στρακόσια απουσιάζει, οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα θα αποτελούν την τετράδα της άμυνας, ο Μαρίν θα επιστρέψει στο αρχικό σχήμα έχοντας πιθανότατα στο πλάι του τον Βιτάλις, με τον Μάγερ δεξιά και αριστερά τον Κοϊτά.