Ο Μπάρναμπας Βάργκα έκανε εξετάσεις που επιβεβαίωσαν τον μυϊκό τραυματισμό που υπέστη, με τον Ούγγρο φορ της ΑΕΚ να επιστρέφει πλέον μετά τη διακοπή χωρίς αυτή τη στιγμή να μπορεί να καθοριστεί το πότε ακριβώς.

Ο μεγάλος άτυχος στο χθεσινό 8-1 της ΑΕΚ επί του Πανσερραϊκού για το Κύπελλο Ελλάδας ήταν ο Μπάρναμπας Βάργκα, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο δεύτερο μέρος πιάνοντας τον οπίσθιο μηριαίο.

Μετά το παιχνίδι ο Μάρκο Νίκολιτς επιβεβαίωσε πως ο Ούγγρος επιθετικός θα έχανε σίγουρα το παιχνίδι με τον Βόλο την ερχόμενη Κυριακή, περιμένοντας τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Αυτές έδειξαν ότι ο Βάργκα θα επιστρέψει μετά τη διακοπή που ακολουθεί για τις Εθνικές ομάδες, μένοντας εκτός αποστολής από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του για τα ματς του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου.

Συνεπώς, όπως έχουν αυτή τη στιγμή τα πράγματα, ο Βάργκα μετά από τις τρεις εβδομάδες διακοπής που ακολουθούν θα μπει σε διαδικασία επανένταξης, όμως ακόμα δεν μπορεί να ειπωθεί με σιγουριά πότε ακριβώς θα επιστρέψει.

Αυτό θα εξαρτηθεί από το πως θα κυλήσει η αποκατάστασή του, με τον Ούγγρο επιθετικό να ξεκινάει θεραπεία για να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό και πάλι στις υποχρεώσεις της ΑΕΚ και στα πλάνα του Νίκολιτς.

Μένει να φανεί πλέον πότε ακριβώς μετά τη διακοπή θα είναι ξανά διαθέσιμος, με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στο πρώτο ματς με την επανέναρξη, ενώ ακολουθούν τα εκτός έδρας παιχνίδια με Σαχτάρ και Μάντεστερ Σίτι στην Αγγλία για το Champions League.

Ενδιάμεσα στα ματς στην Αγγλία υπάρχει και το παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο, το οποίο η ΑΕΚ θα ζητήσει να αναβληθεί κάνοντας χρήση του δικαιώματος που έχει.