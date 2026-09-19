Κυριακίδης: «Να μεταφέρουμε τη συναισθηματική ενέργεια και στα εκτός έδρας παιχνίδια»

Ο Ηλίας Κυριακίδης, βοηθός του Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ, ενόψει της αναμέτρησης στον Βόλο τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία συναισθημάτων και συγκέντρωσης μεταξύ των εντός και των εκτός έδρας αγώνων της Ένωσης.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Βόλο την Κυριακή (29/9, 18:00) στο Πανθεσσαλικό με το «πρέπει» για το διπλό να είναι μεγάλο έπειτα από τις απώλειες βαθμών με Κηφισιά και Αστέρα Τρίπολης. Η Ένωση δεν έχει νικήσει ακόμα εκτός έδρας για το πρωτάθλημα σε αντίθεση με τη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου πραγματοποιεί σαρωτικές εμφανίσεις.

Ο Ηλίας Κυριακίδης, εκ των βοηθών του Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ, τόνισε στη Magenta TV πως θα πρέπει η ομάδα να μεταφέρει την πολύ έντονη συναισθηματική ενέργεια που έχει στα ματς στη Νέα Φιλαδέλφεια και στα εκτός έδρας παιχνίδια της, υπογραμμίζοντας πως θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία στη συγκέντρωση και στα συναισθήματα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ηλίας Κυριακίδης στη Magenta TV:

Για το παιχνίδι απέναντι στον Βόλο: «Είναι όντως δύσκολο για διάφορους λόγους. Εμείς προσεγγίζουμε όλα τα παιχνίδια με πολύ σεβασμό για τον αντίπαλο και πάντα ασχολούμαστε με όσα καλά κάνει στο γήπεδο. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη φορά που αντιμετωπίζουμε εκτός έδρας έναν αντίπαλο, ο οποίος έχει μεγάλη ανάγκη για βαθμούς. Είχε γίνει την προηγούμενη αγωνιστική με τον Asteras Aktor και τώρα με τον Βόλο. Και αυτό είναι ένα επιπλέον κίνητρο για τους αντίπαλους ποδοσφαιριστές, είναι αυτό το αίσθημα επιβίωσης που έχουν. Εμείς προετοιμαζόμαστε κατάλληλα για να μπορέσουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι».

Για το τι διαφορετικό θα πρέπει να κάνει η ΑΕΚ κόντρα στον Βόλο, σε σχέση με τα παιχνίδια απέναντι σε Κηφισιά και Asteras Aktor, προκειμένου να πάρει τη νίκη: «Αρχικά θα πρέπει όλη αυτή η πολύ έντονη συναισθηματική ενέργεια που υπάρχει στα εντός έδρας παιχνίδια να μεταφερθεί από όλους μας. Και από εμάς στους παίκτες, αλλά και από τον κάθε παίκτη ξεχωριστά. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν στιγμές, όπως στο προηγούμενο παιχνίδι, όπου αν δύο τελειώματα που θεωρητικά μοιάζουν εύκολα γίνονταν γκολ, ίσως γινόταν λιγότερη συζήτηση για το συγκεκριμένο ματς. Από εκεί και πέρα, πρέπει να υπάρξει πολύ ισορροπία και συναισθηματική και συγκέντρωσης. Έτσι ώστε να υπάρχει και αυτή η ισορροπία ανάμεσα στα εντός και εκτός έδρας παιχνίδια. Και αυτή η διαφορά φαίνεται, όμως και για έναν άλλο λόγο: γιατί είναι πραγματικά πολύ επιβλητική η ομάδα στα εντός έδρας παιχνίδια, με πάρα πολλά γκολ στα επίσημα ματς που έχουμε δώσει ως τώρα».

Για το αν διαφοροποιεί πολύ τα πλάνα του προπονητικού επιτελείου η απουσία του Βάργκα: «Θα έχετε παρατηρήσει ότι δεν κάνουμε πάντα αναφορές στους παίκτες που λείπουν, αλλά σε αυτούς που είναι σε θέση να αγωνιστούν. Και αυτό γίνεται πάντα και από σεβασμό σε αυτούς που είναι έτοιμοι να αγωνιστούν γιατί η αγάπη μας και η αφοσίωσή μας είναι σε όλους η ίδια. Είναι στενάχωρο αυτό που συνέβη σε ένα παιχνίδι που κερδήθηκε με ευρύ σκορ. Ο «Μπάρνι» είναι ένας παίκτης αγαπητός και για αυτά που κάνει στο γήπεδο, αλλά και για τη συμπεριφορά του στα αποδυτήρια. Αλλά αν το δούμε και ανάποδα, είναι κι ένα κίνητρο να γίνει μια νίκη για τους παίκτες, οι οποίοι λείπουν και είναι τραυματίες».