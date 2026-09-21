Μπέος: «Ο Νίκολιτς μου είπε ότι δεν ήταν πέναλτι, θα έλεγε ότι ο ποδοσφαιριστής του είναι Μίκι Μάους;»

Ο Αχιλλέας Μπέος υποστήριξε σε δηλώσεις του στο Metropolis 95.5 πως ο Μάρκο Νίκολιτς παραδέχτηκε στα αποδυτήρια πως δεν υπήρχε πέναλτι στον Λούκα Γιόβιτς.

Αναβρασμό προκάλεσε στις τάξεις του Βόλου Elabet η διαιτησία στον αγώνα με την ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με βασική διαμαρτυρία του φάση του πέναλτι που κέρδισε ο Λούκα Γιόβιτς. Ο Αχιλλέας Μπέος, σε συνέχεια της «έκρηξης» του μετά το παιχνίδι μίλησε στο Metropolis 95.5 και υποστήριξε πως ο Μάρκο Νίκολιτς παραδέχτηκε στα αποδυτήρια πως δεν υπήρχε παράβαση, ενώ αποκάλυψε πως θα έχει ραντεβού με τον Μάκη Γκαγκάτση.

Οι δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου

Για την αντίδραση του μετά το ματς με την ΑΕΚ: «Η αντίδραση μου ήταν, η αίσθηση της αδικίας, όχι εις βάρος της ομάδας μόνο, αλλά εις βάρος του ποδοσφαίρου. Είναι ντροπή για την ελληνική διαιτησία και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, θα το πάω μέχρι τέλους, δεν θα το αφήσω έτσι».

Ετοιμάζω μήνυση και θα πάει στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ώστε να εξεταστεί ενδεχόμενη συμμετοχή τους στον παράνομο στοιχηματισμό. Κάποιος φώναξε στον Γιόβιτς στα σέρβικα, ‘’πέσε θα πάρεις πέναλτι’’, αυτό δεν μπορώ να το υιοθετήσω, είναι ντροπή για έναν παίκτη που κοσμούσε το ελληνικό ποδόσφαιρο με την παρουσία του».

Για τον Νίκολιτς: «Τι να πει ο Νίκολιτς; Ότι ο ποδοσφαιριστής του είναι Μίκι Μάους; Δεν έχω πρόβλημα από τον Νίκολιτς, θα υπερασπιστεί δημόσια την ομάδα του και τον παίκτη του. Όλοι είδαν ότι δεν ήταν πέναλτι και το είπαν σε όλα τα κανάλια. Μου θύμισε τις βουτιές που έκανε ο Αλεξανδρής. Ο Νίκολιτς μου είπε προσωπικά, όταν συναντηθήκαμε στα αποδυτήρια, ότι δεν ήταν πέναλτι, αυτό που δόθηκε στην ΑΕΚ».

Tέλος, ο Αχιλλέας Μπέος έκανε γνωστό πως θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση: «Θα επισκεφθώ τον Μάκη Γκαγκάτση στην ΕΠΟ τις επόμενες ώρες. Ο ίδιος έκανε λάθος με τις εκλογές της Super League, αλλά το αφήνω πίσω προς στιγμήν. Εγώ θεωρώ πως έχουν ηθική υποχρέωση να τεθούν εκτός πινάκων οι δύο διαιτητές μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση.

Θα πρέπει ο Λανουά, ως ένας ανεξάρτητος αρχιδιαιτητής να τους θέσει εκτός πινάκων, γιατί έχω αρχίσει να αμφιβάλλω και για τον ίδιο. Γιατί δεν τον φώναξε ο Τζήλος; Υπάρχει δόλος για εμένα, είναι η σφαγή των αμνών, είναι μεγάλη ντροπή.

Αυτό το ποδόσφαιρο δεν μου ταιριάζει, θέλω να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ώστε να παραχωρηθεί η ομάδα και να αφοσιωθώ στην πόλη μου».