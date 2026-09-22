Νίκολιτς στη Σερβία: «Αυτόν τον παίκτη θα έπαιρνα στην ΑΕΚ από την Παρτίζαν»

Ο Μάρκο Νίκολιτς φιλοξενήθηκε σε podcast στη Σερβία, όπου μεταξύ άλλων αποκάλυψε ποιον ποδοσφαιριστή θα ήθελε να φέρει στην ΑΕΚ από την αγαπημένη του Παρτίζαν αυτή τη στιγμή.

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στο podcat Super Indirektno των Σέρβων δημοσιογράφων Μίλαν Κάλινιτς και Πρέντραγκ Πόποβιτς. Εκεί ρωτήθηκε για το ποιον παίκτη από το τωρινό ρόστερ της Παρτίζαν θα ήθελε να φέρει στην ΑΕΚ, τονίζοντας πως αυτός θα ήταν ο 20χρονος υψηλόσωμος επιθετικός Ερικ Κόιζεκ, ο οποίος αγωνίζεται στη σερβική ομάδα με τη μορφή δανεισμού από τη Βόλφσμπεργκερ μετρώντας πέντε γκολ σε 14 εμφανίσεις τη φετινή σεζόν.

Παράλληλα ο Νίκολιτς μίλησε και για τον Κέρβιν Αριάγκα, καθώς ο μέσος από την Ονδούρα που αποκτήθηκε φέτος από την ΑΕΚ είχε περάσει από την Παρτίζαν στο παρελθόν, ενώ αναφέρθηκε και στη διοίκηση της Παρτίζαν και στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κλαμπ.

Για τον παίκτη που θα έπαιρνε στην ΑΕΚ από την Παρτίζαν: «Θα έπαιρνα τον Κόιζεκ, να μια άμεση απάντηση. Μου αρέσει το προφίλ του, είναι νέος, επιθετικός, έχει εξαιρετικό σώμα, σκοράρει από διαφορετικές καταστάσεις, με το κεφάλι, με το πόδι, από σέντρες, επιτιθέμενος στον χώρο… Νομίζω ότι υπάρχει ακόμη πολύ μεγάλο περιθώριο δουλειάς μαζί του. Είναι νεαρός ποδοσφαιριστής και βλέπω πολύ μεγάλες δυνατότητες σε αυτόν, ενώ υπάρχουν και άλλοι ενδιαφέροντες παίκτες εκεί».

Για τον Κέρβιν Αριάγκα: «Ο Αριάγκα είναι μία ενδιαφέρουσα περίπτωση. Το είχα δει αυτό όσο ακόμη έπαιζε στην Παρτίζαν. Νομίζω ότι είχε αφήσει πολύ καλή εντύπωση. Για εκείνον είχα μιλήσει με όλους τους ανθρώπους του συλλόγου και είχε αφήσει καλό αποτύπωμα, όμως ήταν ακριβός. Δεν θα πω το ποσό και δεν ήταν κάποιο θεαματικό ποσό για τα δεδομένα ενός μεσαίου ευρωπαϊκού επιπέδου, αλλά ήταν πολλά χρήματα για την Παρτίζαν. Ο σύλλογος έκανε και μια καλή κίνηση σε αυτή την περίπτωση, επειδή έβγαλε και ένα συγκεκριμένο ποσό χρημάτων».

Για τη σημερινή κατάσταση της Παρτίζαν και τον Ερυθρό Αστέρα: «Η Παρτίζαν σήμερα δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, δεν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο. Υπάρχει η βαθμολογία, η οποία είναι όπως είναι, αλλά ας μη βγάζουμε τον λογαριασμό τον Σεπτέμβριο. Φαίνεται αρκετά ξεκάθαρο ότι η μάχη για τον τίτλο με τον Ερυθρό Αστέρα είναι πάρα πολύ δύσκολη, καθώς αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, είναι τόσο κυρίαρχος, που δεν είναι καλό ούτε για τον ίδιο τον Ερυθρό Αστέρα να κυριαρχεί σε τέτοιο βαθμό… Είδα ότι ρώτησαν τον προπονητή του Ερυθρού Αστέρα πώς μπορεί να περάσει από την τρίτη ταχύτητα στην πέμπτη, όταν για αυτό το πρωτάθλημα του αρκεί η τρίτη. Νομίζω ότι είναι μια καλή ερώτηση και ότι αυτό δεν είναι καλό για τον Ερυθρό Αστέρα».

Για τον Σάσα Ίλιτς και τη διοίκηση της Παρτίζαν: «Πρέπει να τον στηρίζουμε, πρέπει να στηρίζουμε τον Σάσα Ίλιτς, όπως και όλους αυτούς. Είναι η στιγμή να τους στηρίξουμε. Μου είναι λίγο δύσκολο να σχολιάσω οτιδήποτε σχετικά με την Παρτίζαν, επειδή κάθε τι ερμηνεύεται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Ειδικά τώρα, που έχουμε δύο ανθρώπους στον σύλλογο, εννοώ τον γενικό διευθυντή και τον επικεφαλής του τεχνικού επιτελείου, οι οποίοι υπήρξαν ποδοσφαιριστές μου σε αρκετές διαφορετικές περιόδους.

Αυτό σημαίνει ότι είμαι υποκειμενικός όσον αφορά εκείνους και ότι, πέρα από το ότι τους αγαπώ, κατά κάποιον τρόπο, χωρίς καμία αμφιβολία, τους στηρίζω και τους σέβομαι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι της ιστορίας. Το δεύτερο είναι ότι ένας άνθρωπος θα πρέπει να είναι αντικειμενικός όταν μιλάει για την Παρτίζαν. Χωρίς να θέλω να υπερασπιστώ ή να επιτεθώ σε κάποιον, και ειδικά όχι να επιτεθώ, γιατί αυτό είναι εύκολο, σήμερα είναι εύκολο να επιτίθεσαι, πιστεύω ότι η Παρτίζαν έχει κάνει αρκετά καλά πράγματα το προηγούμενο διάστημα, όσο περίεργο κι αν ακούγεται αυτό, όσον αφορά τη διοίκηση του συλλόγου».

Για τον κόσμο της Παρτίζαν και τα λάθη του παρελθόντος: «Ο κόσμος της Παρτίζαν είναι εξαιρετικά σημαντικός. Είχαμε μια παρόμοια κατάσταση στον Ερυθρό Αστέρα, πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια, όταν δεν υπήρχαν αποτελέσματα, αλλά το γήπεδο ήταν γεμάτο. Τώρα έχουμε αποτελέσματα, αλλά δεν έχουμε γεμάτο γήπεδο. Για μένα, η μεγαλύτερη νίκη της Παρτίζαν είναι ακριβώς το γεμάτο γήπεδο, το οποίο στηρίζει την ομάδα.

Μέσα σε όλη αυτή την κριτική, όπου ένα μέρος της είναι δικαιολογημένο, ειδικά όσον αφορά τις εμφανίσεις στο εγχώριο πρωτάθλημα, αυτό το καλοκαίρι η Παρτίζαν κέρδισε πέντε από τα έξι παιχνίδια της στα ευρωπαϊκά προκριματικά, ενώ το προηγούμενο καλοκαίρι είχε κερδίσει άλλα τέσσερα από τα έξι. Μιλάμε για εννέα νίκες σε δώδεκα παιχνίδια και, εξαιτίας μιας σειράς απίστευτων συγκυριών, δεν κατάφερε να φτάσει στη φάση των ομίλων. Αυτό πραγματικά είναι για το Ripley, για το Believe It or Not.

Καταρχάς, να σου τύχει αντίπαλος από την Primera, μέσα από όλους τους πιθανούς αντιπάλους στο Conference League. Πέρυσι, να παίζεις με έναν παίκτη λιγότερο απέναντι στη Χιμπέρνιαν, τα πέναλτι απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας… Είναι μια τέτοια αλληλουχία περιστάσεων και, φυσικά, όπως συμβαίνει πάντα στον αθλητισμό, πιθανότατα σήμερα “πληρώνουμε” κάτι. Έχω τη θεωρία μου για το τι πληρώνουμε και ότι πρέπει να το πληρώσουμε. Ίσως κάποια κακή δουλειά, κάποιες κακές αποφάσεις κατά το προηγούμενο διάστημα και, φυσικά, τώρα ήρθε η ώρα να πληρωθεί ο λογαριασμός. Έτσι συμβαίνει στον αθλητισμό και στη ζωή».