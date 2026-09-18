Ο ΟΦΗ για έκτη συνεχόμενη χρονιά συμμετέχει ενεργά στην εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από τον παιδικό και εφηβικό καρκίνο.

Ο θρίαμβος επί της Χόφενχαϊμ πέρασε στην ιστορία και πλέον ο «οργανισμός» ΟΦΗ επικεντρώνεται στον αγώνα πρωταθλήματος με τον Αστέρα AKTOR, στο Ηράκλειο. Την ημέρα που οι Κυπελλούχοι θα φιλοξενήσουν τους Αρκάδες θα διοργανώσουν μια σπουδαία δράση, για καλό σκοπό.

Για έκτη συνεχόμενη χρονιά οι Κρητικοί συμμετέχουν ενεργά στην εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από τον παιδικό και εφηβικό καρκίνο και σε αυτό το πλαίσιο διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία στο Παγκρήτιο, την ερχόμενη Κυριακή (20/9) από τις 12:00 έως τις 16:00.

Ο ΟΦΗ θα επιβραβεύσει τους αιμοδότες με δωρεάν εισιτήριο για τον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Με αφορμή το γεγονός ότι ο Σεπτέμβριος είναι μήνας αφιερωμένος στον αγώνα κατά του καρκίνου της παιδικής ηλικίας, η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 στηρίζει για έκτη συνεχόμενη χρονιά τα παιδιά και συμμετέχει ενεργά στην εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από τον παιδικό και εφηβικό καρκίνο.

Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα μας σε συνεργασία με την "Παρέα της αγάπης" και με αρωγό το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία την ΚΥΡΙΑΚΗ 20/9 από τις 12:00 το πρωί ως τις 16:00 το απόγευμα, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στην Θύρα 1 στο Παγκρήτιο Στάδιο, με στόχο να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες φιάλες αίμα για τη στήριξη των παιδιών και των εφήβων με καρκίνο.

Η ΠΑΕ ΟΦΗ, για να επιβραβεύσει όσους έρθουν στο γήπεδο και στηρίξουν εμπράκτως τους “Δικούς μας Ήρωες”, δίνοντας αίμα για τα παιδιά (αυστηρά εντός του παραπάνω ωραρίου) θα τους προσφέρει από 1 δωρεάν εισιτήριο στη Θύρα 10 του Παγκρήτιου Σταδίου, για να παρακολουθήσουν την ίδια μέρα (20/9), στις 19:00 την αναμέτρηση με τον Asteras AKTOR.

Για μια ακόμη χρονιά ενώνουμε τις δυνάμεις μας και γινόμαστε ένα!

Όλοι μαζί για τους "Δικούς μας Ήρωες"!».