Με υπέροχα γκολ του Αϊτόρ στο 30' και του Καννελπόπουλου στο 84' ο ΟΦΗ επικράτησε με 2-0 της φλύαρης και άστοχης Χοφενχάιμ, κάνοντας ντεμπούτο με «βαρύ» τρίποντο στη League Phase του Europa League.

Ιστορική βραδιά για τον ΟΦΗ και την Κρήτη! Οι Κυπελλούχους Ελλάδας υπέταξαν στο Παγκρήτιο Στάδιο την 5η ομάδα της περσινής Bundesliga, Χόφενχαϊμ με 2-0 κι απέδειξαν στην πρεμιέρα τους στη League Phase του Europa League πως δεν βρίσκονται στη διοργάνωση για την... εμπειρία αλλά για να «χτυπήσουν» την πρόκριση στα νοκ άουτ!

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη «χτύπησε» από μια φορά σε κάθε ημίχρονο, με Αϊτόρ και Κανελλόπουλο και κατάφερε να πανηγυρίσει την παρθενική νίκη του συλλόγου σε League Phase/όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Χρήστος Κόντης παρέταξε τον γηπεδούχο ΟΦΗ σε διάταξη 3-4-3. Ο Χριστογεώργος στην εστία, με τους Κωστούλα, Πούγγουρα και Kρίζμανιτς στην τριάδα των στόπερ. Ντίκμαν και Αθανασίου οι δύο ακραίοι μπακ - χαφ, με το δίδυμο Ανδρούτσου - Μπουχαλάκη στα χαφ. Φούντας, Κόντρο και Αϊτόρ η τριάδα στην επίθεση.

Από την πλευρά του ο Κρίστιαν Λίζερ «κατέβασε» τη φιλοξενούμενη Χόφενχαϊμ σε σχηματισμό 4-2-3-1. Ο Μπάουμαν στην εστία, με τους Τσουφάλ, Καμπάκ, Χόινταρφ και Ροτς μπροστά του. Μπέργκερ, Αβντουλάχου δίδυμο στα χαφ και οι Ντε Κοτ, Χλόζεκ, Βίμερ πίσω από τον Λέμπερι.

Ο ΟΦΗ άντεξε την πίεση και ο Αϊτόρ «άναψε» τη... φωτιά!

Όπως είναι λογικό για μια ομάδα επιπέδου Bundesliga, η οποία τερμάτισε στην 5η θέση την προηγούμενη σεζόν, πίεσε τον ΟΦΗ και σε δημιούργησε κάποιες καταστάσεις, οι οποίες δεν μετουσιώθηκαν σε ουσιαστική απειλή προς την εστία του Χριστογεώργου.

Στο 7' ο Μπέργκερ δοκίμασε το πόδι του εκτός περιοχής, η μπάλα κόντραρε και η μπάλα κατέληξε στα χέρια του κίπερ του Ομίλου. Οι γηπεδούχοι έκαναν την πρώτη τους τελική στο 12', όταν ο Μπουχαλάκης έπιασε συρτό σουτ από το ύψος του ημικυκλίου και ο Μπάουμαν μπλόκαρε.

Στο 20ο λεπτό έπειτα από υπέροχη κυκλοφορία των φιλοξενούμενων, η μπάλα έφτασε στον Χλόζεκ, ο οποίος πλάσαρε και ο Χριστογεώργος μπλόκαρε. Εν τέλει το γκολ που σήκωσε στον... αέρα το Παγκρήτιο Στάδιο ήρθε με τη συμπλήρωση μισής ώρας, από τον για ακόμα μια φορά ουσιαστικό ΟΦΗ.

Στο 30ο λεπτό ο Χριστογεώργος έπαιξε έξυπνα με βολέ προς τον Κόντρο, ο οποίος έφυγε στην πλάτη της άμυνας, έκανε υπέροχο γύρισμα προς τον Αϊτόρ, ο οποίος με άψογο πλασέ από κοντά έκανε το 1-0 και πανηγύρισε έξαλλα το πρώτο του γκολ ως κάτοικος Κρήτης.

Υπέφερε, σκόραρε, θριάμβευσε

Στο δεύτερο μέρος οι Γερμανοί πίεσαν τους Κυπελλούχους, όμως δεν κατάφεραν να νικήσουν τον εξαιρετικό Χριστογεώργο. Ο Χλόζεκ ήταν ο πιο δραστήριος παίκτης των φιλοξενούμων με τρία σουτ στο πεντάλεπτο (47', 49' και 50').

Στο 54' ο ΟΦΗ έχασε τεράστια ευκαιρία για το 2-0. Ο Αθανασίου έφυγε ταχύτατα από τα αριστέρα, γύρισε την μπάλα και ο Φούντας από κοντά πλάσαρε άστοχα.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να πιέζουν με κύριο εκφραστή των προσπαθειών τους τον Χλόζεκ . Στο 62' ο Χριστογεώργος έκανε λάθος πάσα, όμως με διπλή προσπάθεια μπλόκαρε την μπάλα και διόρθωσε το λάθος του, ενώ στο στο 77' ο Έλληνας κίπερ μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια την μπάλα έπειτα από εκτός περιοχής βολέ του Κόντε.

Τελικά οι Κρητικοί «τελείωσαν» το ματς στο 84ο λεπτό χάρη σε δυο αλλαγές του Κόντη. Ο Μπόρχα Γκονθάλεθ εκτέλεσε το κόρνερ και ο Κανελλόπουλος με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

MVP: Εκπληκτικός Χριστογεώργος κράτησε το «μηδέν» σε μια ιστορική βραδιά, με σημαντικές επεμβάσεις.

Στο ύψος του: Ο Αϊτόρ ήταν ο πιο δραστήριος παίκτης του ΟΦΗ στην επίθεση και το γκολ του... άναψε τη φωτιά που μεγάλωσε και «έκαψε» τους Γερμανούς

Αδύναμος κρίκος: Απαρατήρητος ο εξτρέμ Βίμερ, τον οποίο... εξαφάνισε ο Αθανασίου.

Γκάφα: H αντίδραση της άμυνας των Γερμανών στην μπαλιά του Χριστογεώργου με αποδέκτη το «τανκ» Κόντρο στη φάση του γκολ του Αϊτόρ.

Στραγάλι: Xωρίς δύσκολη φάση και ιδιαίτερα λάθη η διαιτησία του Ισπανού Ρόχας.

Το ταμείο του Gazzetta: Για τον ΟΦΗ έχουν σταματήσει πλέον οι υπερβάσεις, αφού μας έχει... καλομάθει. Σε ακόμα ένα μεγάλο ματς η ομάδα του Κόντη ήταν παραπάνω από αντάξια των περιστάσεων και πανηγύρισε ιστορική νίκη.

ΟΦΗ (Κόντης): Χριστογεώργος, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμαντις, Ντίκμαν (80' Γκονθάλεθ), Αθανασίου, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης (69’ Κανελλόπουλος), Φούντας (60’ Νους), Αϊτόρ (70’ Αποστολάκης), Κόντρο (80' Ισέκα).

Χόφενχαϊμ (Ίλζερ): Μπάουμαν, Κουφάλ, Καμπάκ, Χαϊνταρί (46’ Ματσίντα), Ροτς, Αβντουλάχου, Μπούργκερ, Ντε Κατ (60’ Κράμαριτς), Χλόζεκ (75’ Ασλάνι), Βίμερ (60’ Κόντε), Λεμπερλέ (67’ Νταγκίμ).