Ο ΟΦΗ κάνει πραγματικότητα το ένα ποδοσφαιρικό θαύμα μετά το άλλο, με τον Νίκο Χριστογεώργο να είναι ένας εκ των μεγάλων πρωταγωνιστών, έχοντας συγκλονιστικές επιδόσεις.

Ονειρικές στιγμές για την οικογένεια του ΟΦΗ. Οι Κρητικοί τον περασμένο Απρίλιο κατέκτησαν το Κύπελλο Ελλάδας μετά από 39 χρόνια, όμως η ομάδα του Χρήστου Κόντη απέδειξε στο χορτάρι πως αυτό δεν ήταν η κορύφωση, αλλά μόνο η αρχή ενός κύκλου επιτυχιών.

Σε αυτόν τον πρώτο μήνα της σεζόν, ο Όμιλος έχει κατακτήσει το Super Cup κόντρα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ, απέκλεισε την ΤΣΣΚΑ Σόφιας με δύο νίκες και 5-0 συνολικό σκορ, έχει 9 βαθμούς σε τέσσερις αγωνιστικές του πρωταθλήματος, έχοντας κάνει διπλό στο Φάληρο, ενώ στην πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League υπέταξε τη Χόφενχαϊμ με 2-0.

Το γκρουπ του Χρήστου Κόντη, με το έντονο ελληνικό στοιχείο, βασίζεται στη (φανταστική) ομαδική δουλειά που βγαίνει στο γήπεδο, κι ένας από τους παίκτες που έχουν κάνει θραύση σε αυτό το διάστημα με τις συγκλονιστικές εμφανίσεις του είναι ο Νίκος Χριστογεώργος.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους...

Τα 7 clean sheets και τα 5,4 γκολ που έχει σώσει

Ας αρχίσουμε από τα βασικά. Ο 26χρονος τερματοφύλακας μετράει 9 εμφανίσεις, εκ των οποίων στις 7 έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του, έχοντας καταφέρει να κρατήσει το «μηδέν» σε Φάληρο, Τούμπα και Σόφια!

Μέχρι στιγμής έχει δεχτεί μόλις 4 γκολ, 2 από τον Άρη και άλλα 2 από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στο Super Cup. Βέβαια, κόντρα στον Δικέφαλο, πρακτικά «έσβησε» αυτά τα δύο γκολ με την τεράστια απόκρουση στο πέναλτι του Βάργκα στη... ρωσική ρουλέτα, η οποία έκρινε το τρόπαιο, σε μια στιγμή που θύμισε στους Ομιλίτες κάτι από Σηφάκη.

Σε αυτά τα 9 παιχνίδια, ο ύψους 1,93 μ. τερματοφύλακας έχει κάνει συνολικά 42 επεμβάσεις σε 46 τελικές που έχουν γίνει προς την εστία του, ήτοι 4,7 κατά μέσο όρο ανά παιχνίδι.

Κόντρα στην 5η ομάδα της περσινής Bundesliga, ο Χριστογεώργος κράτησε το μηδέν με έξι αποκρούσεις, όσες είχε κάνει και στο εντός έδρας παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ενώ στη ρεβάνς της Βουλγαρίας έκανε πέντε.

Με πιο απλά λόγια, σε τρία ευρωπαϊκά ματς δεν έχει δεχτεί γκολ και έχει κάνει 17 αποκρούσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εκτόξευση της αξίας του σε μια ευρωπαϊκή «βιτρίνα», όπως είναι το Europa League.

Το γεγονός ότι ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ είναι από τους πλέον φορμαρισμένους Έλληνες, αλλά και γενικότερα στο πρωτάθλημά μας, προκύπτει και από τα γκολ που, βάσει στατιστικής, έχει σώσει.

Σε τελικές συνολικής αξίας xCG 9,4 (αναμενόμενα γκολ βάσει των προϋποθέσεων των τελικών), ο Χριστογεώργος έχει δεχτεί μόλις 4 και, συνεπώς, έχει αποσοβήσει 5,4 γκολ, επίδοση που μπορεί να χαρακτηριστεί... εξωφρενική!

Ο 26χρονος τερματοφύλακας είναι ένας από τους πολλούς Έλληνες στους οποίους έχει επενδύσει ο ΟΦΗ στη φουρνιά των επιτυχιών (Κωστούλας, Ανδρούτσος, Φούντας κ.λπ.) και έχει δικαιωθεί. Παράλληλα, με τις εμφανίσεις του και σε συνδυασμό με την ηλικία και τα χαρακτηριστικά του, αποτελεί ένα από τα πλέον πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία των Κυπελλούχων.

Θυμίζουμε πως ο Όμιλος έχει φροντίσει να τον «δέσει» έως το 2028.

Οι αριθμοί του Χριστογεώργου