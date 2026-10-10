ΑΕΚ - ΟΦΗ: Το «κερασάκι» του Γκατσίνοβιτς, τρίτο γκολ από κόρνερ
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Στην τελευταία φάση του αγώνα ο Γκατσίνοβιτς διαμόρφωσε το τελικό 3-0 της ΑΕΚ επί του ΟΦΗ.
Το γκολ του Γκατσίνοβιτς
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