Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης ΑΕΚ - ΟΦΗ 3-0.

Η ΑΕΚ νίκησε 3-0 τον ΟΦΗ και παραμένει σε απόσταση βολής από την κορυφή.

Η Ένωση άνοιξε το σκορ με μία στατική φάση. Στο 41' ο Μάγερ εκτέλεσε το κόρνερ και ο Ρέλβας με σκαστή κεφαλιά έγραψε το 1-0. Στο 66' οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν με τον Αϊτόρ να χάνει τον Κοϊτά, να τον μαρκάρει από πίσω με φάουλ και να βλέπει τη δεύτερη κίτρινη αφήνοντας τον ΟΦΗ με δέκα παίκτες.

Η ΑΕΚ κλείδωσε τη νίκη στο 83' με άλλη μια εκτέλεση κόρνερ. Ο Μαρίν έφερε την μπάλα στην καρδιά της περιοχής του ΟΦΗ και ο Μουκουντί με κεφαλιά έγραψε το 2-0.

Στις καθυστερήσεις ο Κοϊτά ανάγκασε τον Χριστογεώργο να πέσει στη γωνία του και να βγάλει σε κόρνερ και από την εκτέλεση που ακολούθησε, ο Γκατσίνοβιτς χρίστηκε σκόρερ με κοντινό σουτ διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

Tα highlights του αγώνα