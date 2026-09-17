Κουτέσα: «Η αγάπη και η στήριξή σας είναι τα πάντα για μένα»
Η μεταγραφή του Ντέρεκ Κουτέσα στη Σερβέτ ναυάγησε με τον Ελβετό μεσοεπιθετικό να επιστρέφει στην ΑΕΚ και να μπαίνει αλλαγή στο 8-1 επί του Πανσερραϊκού.
Ο Κουτέσα μετά το παιχνίδι ανέβασε στα social media ένα μήνυμα, ευχαριστώντας τον κόσμο της ΑΕΚ για τη στήριξή του και δηλώνοντας χαρούμενος που επέστρεψε.
«Χαίρομαι που επέστρεψα στο γήπεδο και κάνω αυτό που αγαπώ. Η αγάπη και η στήριξη των φιλάθλων σημαίνουν τα πάντα για μένα. Σας ευχαριστώ που είστε πάντα εδώ. Συνεχίζουμε δυνατά», έγραψε ο Κουτέσα στο Instagram.
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