Η καταιγιστική ΑΕΚ παίζοντας με αναπληρωματικούς διέλυσε τον Πανσερραϊκό με 8-1, αλλά ο μυϊκός τραυματισμός του Μπαρνάμπας Βάργκα «πάγωσε» την πανηγυρική ατμόσφαιρα για το σόου του Μάνταλου, ο οποίος «έγραψε» τέσσερις ασίστ και ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο.

Απίθανο προσωπικό σόου από τον Πέτρο Μάνταλο στη Νέα Φιλαδέλφεια, με την ΑΕΚ να συντρίβει τον Πανσερραϊκό με 8-1 κάνοντας το 2/2 στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας! Ο αρχηγός της Ένωσης με τέσσερις ασίστ και ένα γκολ έκανε πράγματα από... άλλον πλανήτη και όλα αυτά στο πρώτο μέρος! Δύο γκολ ο Βάργκα (ο οποίος τραυματίστηκε πιάνοντας τον οπίσθιο μηριαίο και αποχώρησε, προκαλώντας ανησυχία και επισκιάζοντας την ευρεία κιτρινόμαυρη νίκη), άλλα δύο ο Αλεξίου και από ένα οι Ζοάο Μάριο, Βιτάλις και Ζούμπκοφ. Μείωσε στο φινάλε ο Ηλιάδης για τον Πανσερραϊκό.

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός: Έτσι ξεκίνησαν

Όπως αναμενόταν ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε ολικό rotation στην ενδεκάδα της ΑΕΚ, με τον Σέρβο τεχνικό να επιλέγει τους Μπαλαμώτη και Αλεξίου ως τους δύο νεαρούς Έλληνες βάσει κανονισμού του Κυπέλλου. Ο Μπαλαμώτης ήταν στην εστία, οι Λυκογιάννης, Βίντα, Αλεξίου και Γκεοργκίεφ αποτελούσαν την τετράδα της άμυνας, με τους Κάιρινεν και Βιτάλις στον άξονα της μεσαίας γραμμής, τον Ζοάο Μάριο αριστερά, τον Ζούμπκοφ δεξιά και τον Μάνταλο με τον Βάργκα μπροστά. Για τον Πανσερραϊκό ο Αλέκος Βοσνιάδης ξεκίνησε με τον Σακαλίδη στην εστία, τους Αρμουγκόμ, Καρασαλίδη, Αλιατίδη και Αδάμ στην άμυνα, τους Ρούμιαντσεβ και Οικονόμου στον άξονα και τους Ζορζίνιο, Μασκανάκη και Βερνάρδο τριάδα πίσω από τον προωθημένο Κωτσόπουλο.

Μάνταλος από άλλον πλανήτη με τέσσερις ασίστ και γκολ σε 45 λεπτά!

Τι να πρωτογράψεις για τον Πέτρο Μάνταλο, ο οποίος πραγματοποίησε το ημίχρονο της ζωής του και με τέσσερις ασίστ και ένα γκολ έκανε πράγματα από... άλλον πλανήτη με την ΑΕΚ να διαλύει τον Πανσερραϊκό με 6-0 από το πρώτο μέρος! Τα «Λιοντάρια» απείλησαν στο 3' με κοντινή προβολή του Αλιατίδη που απέκρουσε ο Μπαλαμώτης και στη συνέχεια η ΑΕΚ ήταν ασταμάτητη. Η Ένωση άνοιξε το σκορ στο 9' με τον Μάνταλο να φέρνει την μπάλα γλυκά στην περιοχή με εκτέλεση φάουλ και τον Αλεξίου με δυνατή κεφαλιά να σημειώνει το πρώτο του γκολ με την ΑΕΚ για το 1-0.

Οι κιτρινόμαυροι στο 18' πλησίασαν σε δεύτερο γκολ με τον Ζούμπκοφ από πλάγια κοντινή θέση να μην μπορεί να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα, με τον Πανσερραϊκό να έχει μια δεύτερη καλή στιγμή στο 26' σε πλασέ του Κωτσόπουλου που βρήκε τον Μπαλαμώτη ξανά σε ετοιμότητα. Και από εκεί και μετά ο Μάνταλος ξεκίνησε το... σόου! Στο 32' ο Κάιρινεν πάσαρε για τον Μάνταλο και αυτός με κάθετη έβγαλε τον Βάργκα τετ α τετ με τον Ούγγρο να περνάει τον Σακαλίδη και να πλασάρει στην άδεια εστία για το 2-0.

Τρία λεπτά αργότερα στο 35' ο Μάνταλος έβγαλε και τρίτη ασίστ. Αφού ανέκτησε την μπάλα, έβγαλε σκαφτή μπαλιά για τον Ζοάο Μάριο, ο οποίος στην κίνηση έγραψε το 3-0 σκοράροντας στην επιστροφή του.

Ο αρχηγός της ΑΕΚ στο 38' βρήκε και τέταρτη ασίστ. Έφερε την μπάλα μέσα στην περιοχή βρίσκοντας τον Βάργκα και ο Ούγγρος φορ με ωραία κίνηση και τελείωμα ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0 σκοράροντας το δεύτερο προσωπικό του τέρμα.

Τη συνέχεια στο σκοράρισμα πήρε ο Βιτάλις, ο οποίος μετά από γύρισμα του Ζοάο Μάριο έσπρωξε την μπάλα από κοντά στα δίχτυα για το 5-0, με την άμυνα του Πανσερραϊκού να καταρρέει.

Με τη συμπλήρωση των 45 λεπτών του πρώτου μέρους ο Μάνταλος μετά τις τέσσερις ασίστ χρίστηκε και σκόρερ! Ο Ζούμπκοφ πάσαρε στον αρχηγό της Ένωσης μέσα στην περιοχή και αυτός χόρεψε την άμυνα των «Λιονταριών» και με πλασέ έκανε το 6-0 σε μια... απίστευτη προσωπική εμφάνιση.

Ανησυχία για τον τραυματισμό του Βάργκα, με την ΑΕΚ να βάζει οκτώ γκολ

Η ΑΕΚ στην έναρξη τουλάχιστον του δευτέρου μέρους δεν έδειξε διάθεση να... κόψει, με τον Σακαλίδη στο 50' να πέφτει και να αποκρούει το φάουλ του Ζούμπκοφ προ του Βάργκα, ενώ ένα λεπτό αργότερα η κεφαλιά του Βίντα δεν βρήκε στόχο. Στο 55' η ΑΕΚ είχε και δοκάρι, αγγίζοντας το έβδομο τέρμα, όταν ο Ζοάο Μάριο έκανε το γύρισμα από αριστερά και ο Ζούμπκοφ πλάσαρε με τη μία, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι.

Λίγο αργότερα ωστόσο ήρθε και η ανησυχία στην ΑΕΚ με τον Βάργκα σε μια διεκδίκηση να πέφτει στο έδαφος πιάνοντας τον οπίσθιο μηριαίο του με συνέπεια να γίνει αναγκαστική αλλαγή. Ο Κουτέσα, στην επανεμφάνισή του, πέρασε στη θέση του, ενώ βγήκε και ο Μάνταλος που εισέπραξε το standing ovation, με τον Ζίνι να τον αντικαθιστά.

Λίγο αργότερα ο Νίκολιτς έριξε στο ματς και τους Καλοσκάμη και Χριστακόπουλο αντί των Ζοάο Μάριο και Βίντα, με την ΑΕΚ να φτάνει στο 7-0 στο 72' με τον Ζούμπκοφ. Ο Χριστακόπουλος έκανε μια ωραία προσωπική ενέργεια τραβώντας παίκτες πάνω του, πάσαρε στον Ουθκρανό μεσοεπιθετικό και αυτός με ένα όμορφο φαλτσαριστό πλασέ χρίστηκε σκόρερ για το έβδομο κιτρινόμαυρο τέρμα.

Ο Νίκολιτς έβαλε στο παιχνίδι και τον 17χρονο Αργυρίου αντί του Βιτάλις, με τον νεαρό επιθετικό της Ένωσης να βγάζει ασίστ, όπως ο Χριστακόπουλος. Στο 84' μετά το κόρνερ του Λυκογιάννη, ο Αργυρίου πήρε την κεφαλιά και ο Αλεξίου από κοντά με προβολή έγραψε το 8-0 με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στην απολαυστική εμφάνιση της Ένωσης, η οποία σκόραρε και ένατη φορά με τον Ζίνι, ο οποίος όμως ήταν σε θέση οφσάιντ. Ο Πανσερραϊκός μείωσε στο 91' με τον Ηλιάδη από κοντά για το τελικό 8-1.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπαλαμώτης, Λυκογιάννης, Βίντα (70' Χριστακόπουλος), Αλεξίου, Γκεοργκίεφ, Κάιρινεν, Βιτάλις (78' Αργυρίου), Ζοάο Μάριο (70' Καλοσκάμης), Ζούμπκοφ, Μάνταλος (59' Ζίνι), Βάργκα (59' Κουτέσα)

Πανσερραϊκός (Αλέκος Βοσνιάδης): Σακαλίδης, Αρμουγκόμ, Καρασαλίδης, Αλιατίδης, Αδάμ, Ρούμιαντσεβ (62' Ηλιάδης), Οικονόμου (46' Ρομέρο), Ζορζίνιο (46' Μωυσίδης), Μασκανάκης (74' Πολιτάκης), Βερνάρδος, Κωτσόπουλος (62' Πασάς)