Αργύρης Αργυρίου: Ποιος είναι ο 17χρονος μπόμπερ της ΑΕΚ που σκόραρε 29 γκολ με την Κ17

Ο 17χρονος Αργύρης Αργυρίου που μπήκε αλλαγή στο 8-1 επί του Πανσερραϊκού είναι το πιο δυνατό πρότζεκτ τη δεδομένη στιγμή στην ΑΕΚ.

Ο Αργύρης Αργυρίου έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στο 2-0 επί του Νέστου Χρυσούπολης, ενώ πέρασε αλλαγή στο τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό με την ΑΕΚ να συντρίβει τα «λιοντάρια» με 8-1.

Ο 17χρονος φορ μάλιστα στα 12 λεπτά που συμμετείχε στο όγδοο γκολ καθώς πήρε την κεφαλιά μετά το κόρνερ του Λυκογιάννη για να έρθει ο Αλεξίου με προβολή και να σκοράρει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα.

Ποιος είναι όμως ο 17χρονος μπόμπερ της ΑΕΚ που έχει κάνει ήδη δύο εμφανίσεις με την πρώτη ομάδα της Ένωσης μπαίνοντας ως αλλαγή στα ματς του Κυπέλλου; Πρόκειται για το δυνατότερο πρότζεκτ της ΑΕΚ στην ηλικία του τη δεδομένη στιγμή έχοντας κάνει... θόρυβο την περσινή σεζόν όταν είχε ολοκληρώσει τη σεζόν σκοράροντας 29 τέρματα με την Κ17 της Ένωσης!

Η μεγάλη του ικανότητα στο σκοράρισμα και οι αριθμοί του τον έστειλαν να «χτυπήσει» την πόρτα της πρώτης ομάδας με τον Μάρκο Νίκολιτς να τον καλεί στην καλοκαιρινή προετοιμασία της ΑΕΚ.

Για την ακρίβεια ο Σέρβος τεχνικός πρόσθεσε τον 17χρονο επιθετικό στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της ΑΕΚ στο Άπελντορν της Ολλανδίας, με τον πιτσιρικά να μπαίνει αμέσως στο κλίμα.

Στις προπονήσεις επί ολλανδικού εδάφους είχε δείξει ότι είναι ένας επιθετικός που μπορεί να παίξει και μέσα αλλά και έξω από το «κουτί» με την ίδια ευκολία, με τους κιτρινόμαυρους να μένουν ικανοποιημένοι από την παρουσία του, πιστεύοντας πολύ την εξέλιξή του στο μέλλον.

Φέτος, εκτός από την παρουσία του στα δύο παιχνίδια Κυπέλλου με την πρώτη ομάδα της ΑΕΚ μπαίνοντας ως αλλαγή, μετράει και τρεις συμμετοχές με την Κ19 της Ένωσης, σκοράροντας ήδη τρία τέρματα.