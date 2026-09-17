Ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε ότι η ΑΕΚ αναμένεται να προχωρήσει σε αίτημα αναβολής του ματς με τον Ατρόμητο που πέφτει ενδιάμεσα στα ματς με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι στην Αγγλία.

Στην ΑΕΚ, όπως έχουμε τονίσει στο Gazzetta, υπήρχε στο πλάνο να γίνει χρήση του δικαιώματος και να ζητηθεί αναβολή της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι στις 17 Οκτωβρίου, το οποίο πέφτει ανάμεσα στα δύο ματς του Champions League στην Αγγλία με Σαχτάρ και Μάνστεστερ Σίτι.

Αυτό επιβεβαίωσε στη συνέντευξη Τύπου μετά το 8-1 με τον Πανσερραϊκό ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος τόνισε ότι το πιθανότερο είναι να γίνει αίτημα αναβολής λόγω των δύο ταξιδιών, προσθέτοντας ότι υπάρχει διαθέσιμη ημερομηνία στις 16 Δεκεμβρίου για να μετατεθεί η αναμέτρηση.

Η ΑΕΚ λοιπόν αναμένεται να προχωρήσει το αίτημα της αναβολής και μένει να φανεί αν θα παρθεί και η απόφαση ώστε η ομάδα να παραμείνει για μια εβδομάδα στην Αγγλία ή αν θα κάνει δύο ταξίδια σε Λονδίνο και Μάντσεστερ εκείνο το διάστημα.

Για τις σκέψεις του για τα ματς στην Αγγλία και αν η ΑΕΚ θα ζητήσει αναβολή με τον Ατρόμητο: «Ναι, υπάρχει αυτό το πλάνο. Δεν θέλω να ζητάω αναβολές, αλλά είναι μια ειδική περίπτωση. Είναι δύο ματς στην Αγγλία σε έξι μέρες, υπάρχουν οι πολύωρες πτήσεις και είναι πολύ δύσκολο. Το πιθανότερο είναι να κάνουμε αίτημα αναβολής. Υπάρχει διαθέσιμη ημερομηνία στις 16 Δεκέμβρη. Αλλά έχουμε άλλα πράγματα μπροστά μας, το ματς με τον Βόλο και μετά μια ασυνήθιστα μεγάλη διακοπή. Οι παίκτες θα λείπουν για τρεις εβδομάδες και αν βάλετε κάτω πόσοι θα λείπουν, θα είναι περισσότεροι από αυτούς που θα είναι εδώ. Πάμε ματς με ματς, είναι ακόμα μια πρόκληση σε μια γεμάτη σεζόν με προκλήσεις».