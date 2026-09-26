Μετά από πέντε αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, σχεδόν σε κάθε κατηγορία του Wyscout που αφορά τις μεταβιβάσεις και την κυκλοφορία υπάρχει παίκτης της ΑΕΚ, κάτι που αντικατοπτρίζει την ποδοσφαιρική σκέψη του Μάρκο Νίκολιτς.

Είναι γνωστό ότι ο Μάρκο Νίκολιτς ζητάει πάντα σωστή κυκλοφορία της μπάλας και ακρίβεια στις πάσες προκειμένου μέσα από την ορθολογική ανάπτυξη και το συνδυαστικό ποδόσφαιρο να βγαίνει στο γήπεδο το ποδοσφαιρικό του πλάνο. Ήταν κάτι που είχε αρχίσει να το περνάει από την περσινή πρώτη του χρονιά και φέτος θέλει να το εξελίξει. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι οι μεταγραφές των μέσων που έγιναν υπηρετούσαν την ποδοσφαιρική του φιλοσοφία.

Ο Μάγερ, ο Βιτάλις, ο Κάιρινεν, ο Ζούμπκοφ είναι παίκτες που έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό τον καλό χειρισμό της μπάλας, ενώ και ο Ζοάο Μάριο που προστέθηκε στο τέλος είναι γνωστός για την ποιότητά του με την μπάλα στα πόδια, κάτι που όλοι ξέρουν τόσο από την καριέρα του σε υψηλό επίπεδο όλα αυτά τα χρόνια, όσο και από την περσινή του σεζόν στην ΑΕΚ. Αρκεί να ρίξει κανείς μια ματιά στη μέχρι τώρα ακρίβεια που έχουν με την μπάλα στα πόδια μέσα από το Wyscout για να το επιβεβαιώσει.

Οι «μπαλάτοι» χαφ που προστέθηκαν στο ρόστερ

Ο Κάιρινεν μπορεί τελευταία να μην χρησιμοποιείται, ωστόσο αποδεικνύει το μεγαλύτερο ατού που τον συνοδεύει, δηλαδή την ακρίβεια στις πάσες, έχοντας 91,5% στο ξεκίνημα της σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στα ίδια επίπεδα και ο Βιτάλις που φτάνει το 92%, ενώ από κοντά έρχεται και ο Μάγερ με το επίσης υψηλό 83% που έχει αναλάβει τον οργανωτή του παιχνιδιού αποτελώντας το υβριδικό εργαλείο στα χέρια του Νίκολιτς. Μόνο ο Ζούμπκοφ έρχεται πιο πίσω πέφτοντας κάτω από 80%, ωστόσο είναι ένας παίκτης, όπως και κάποιοι άλλοι, από τον οποίο ο Νίκολιτς περιμένει να ανέβει στη συνέχεια. Αυτοί ήρθαν να προστεθούν στους ήδη δημιουργικούς χαφ που υπήρχαν στο ρόστερ, όπως ο Μαρίν και ο Μάνταλος, με την ανάπτυξη να γίνεται πολύ από τον άξονα.

Οι μέσοι της ΑΕΚ διακρίνονται στη δημιουργία

Είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν σε κάθε κατηγορία του Wyscout που σχετίζεται με τις μεταβιβάσεις ή την κυκλοφορία της μπάλας, η ΑΕΚ διαθέτει τουλάχιστον έναν παίκτη μέσα στους κορυφαίους του πρωταθλήματος μετά τις πέντε πρώτες αγωνιστικές. Ο Βιτάλις για παράδειγμα με 95,3% ακρίβεια είναι ο τέταρτος καλύτερος του πρωταθλήματος, τη στιγμή που ο Μαρίν είναι τρίτος σε ευστοχία στις πάσες στην πλάτη της άμυνας με 33,3% έχοντας τις περισσότερες προσπάθειες.

Από τα πόδια του Ρουμάνου χαφ περνάει πολύ η μπάλα, έχοντας και τις περισσότερες προσπάθειες πασών στο τελευταίο τρίτο. Εκεί ο Βιτάλις κάνει θραύση έχοντας το απόλυτο με 100% ακρίβεια μεταβιβάσεων. Η επίδραση του Μαρίν στην ανάπτυξη της ΑΕΚ φαίνεται από το γεγονός ότι είναι στην κορυφή των έξυπνων πασών στο πρωτάθλημα με 100% επιτυχία, ενώ ο Μάγερ είναι φοβερά επιδραστικός μετρώντας ήδη τρεις ασίστ στις πέντε πρώτες αγωνιστικές.

Το build up από Ρέλβας και Μουκουντί

Δεν είναι ωστόσο μόνο η μεσαία γραμμή που βοηθάει στην ανάπτυξη του παιχνιδιού της ΑΕΚ καθώς, όπως θέλει πάντα ο Νίκολιτς, όλα ξεκινούν από το σωστό χτίσιμο από την άμυνα. Κάτι που δούλεψε αρκετά στην προετοιμασία. Προφανώς και γίνονται και λάθη, όπως εκείνο του Μουκουντί στην Τρίπολη, ωστόσο αν δει κανείς στο Wyscout τα ποσοστά του Καμερουνέζου στόπερ και του Ρέλβας επιβεβαιώνει τα παραπάνω. Ο Πορτογάλος στοπερ για παράδειγμα είναι στην κορυφή της προώθησης του παιχνιδιού ως τώρα στο πρωτάθλημα, έχοντας ακρίβεια 92,2% στις μεταβιβάσεις, ενώ και ο Καμερουνέζος έχει καλό ποσοστό ακρίβειας που αγγίζει το 86%.