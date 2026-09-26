Παούνοβιτς για Γιόβιτς μετά τη χαμένη ευκαιρία με την Ελλάδα: «Τον πιστεύω, του είπα να το ξεχάσει»

Ο τεχνικός της ΣΕρβίας, Βέικο Παούνοβιτς υπερασπίστηκε τον επιθετικό της Εθνικής Σερβίας και της ΑΕΚ, Λούκα Γιόβιτς.

Ο Παούνοβιτς μετά τη χαμένη ευκαιρία του Λούκα Γιόβιτς στο ματς με την Ελλάδα στο Βελιγράδι αποκάλυψε τι μετέφερε στον Σέρβο φορ της ΑΕΚ, τονίζοντας ότι θα πρέπει να τον ξεχάσει και ότι πιστεύει στις δυνατότητές του.

«Το πρώτο πράγμα που του είπα ήταν να ξεχάσει τι συνέβη. Οι σκόρερ ζουν για τις στιγμές τους, πρέπει να είμαστε υπομονετικοί με τους επιθετικούς μας, και με αυτόν. Ειδικά σε ένα παιχνίδι όπου δεν ήμασταν εμείς οι πιο επικίνδυνοι και στο οποίο δεν του δώσαμε μπάλες. Πιστεύω σε αυτόν, στην ποιότητά του, τον ξέρω από τα νεανικά του χρόνια και την εθνική ομάδα U17, από τον Ερυθρό Αστέρα», ανέφερε αρχικά ο Παούνοβιτς και συνέχισε:

«Γνωρίζοντας το ρεπερτόριο των σουτ του, την ικανότητά του να σκοράρει από διάφορες θέσεις, πιστεύω σε αυτόν. Πρέπει να ξυπνήσουμε την... αγριάδα του, την πείνα του... Το ποδόσφαιρο παίζεται όταν πεινάς, όταν είσαι θυμωμένος, όπου όλα αυτά θα τα μετατρέψεις σε ενέργεια στο γήπεδο».