Ο ΠΑΟΚ σχεδιάζει να μετακομίσει στο Καυτανζόγλειο από την επόμενη σεζόν, ωστόσο στη Μικράς Ασίας παρακολουθούν με ανησυχία την πορεία των έργων και τον χρόνο που απαιτείται ώστε το Στάδιο να είναι έτοιμο και για ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει ο ΠΑΟΚ για την έναρξη των εργασιών κατασκευής του νέου γηπέδου του στην Τούμπα φέρνει όλο και περισσότερο στο προσκήνιο ένα δεύτερο, άμεσα συνδεδεμένο ζήτημα: την ετοιμότητα του Καυτανζογλείου.

Στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΠΑΕ την Πέμπτη (17/9), ο Ιβάν Σαββίδης αναφέρθηκε στην πορεία της αναδιάρθρωσης του οργανισμού, παρουσίασε τον Τάσο Τζήκα, που αναλαμβάνει σύμβουλος του προέδρου και του ΔΣ, μίλησε για τους αγωνιστικούς στόχους, αλλά έβαλε ψηλά στην ατζέντα και το θέμα των υποδομών.

Η εκτίμηση που εκφράστηκε είναι πως ο ΠΑΟΚ βρίσκεται εντός του δικού του χρονοδιαγράμματος, ώστε το επόμενο καλοκαίρι να είναι έτοιμος από κάθε άποψη για να ξεκινήσει η κατασκευή του νέου γηπέδου.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι μέχρι τότε να υπάρχει και το γήπεδο που θα τον φιλοξενήσει.

Στη Μικράς Ασίας δεν περνά απαρατήρητο αυτό που συνέβη φέτος με τον Ηρακλή. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε τη χρησιμοποίηση του Καυτανζογλείου από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων, κάτι που δεν κατέστη δυνατό. Οι «κυανόλευκοι» χρειάστηκε να αγωνιστούν ως γηπεδούχοι στις Σέρρες για το Κύπελλο και στο Βόλο για το πρωτάθλημα.

Στον ΠΑΟΚ θέλουν να αποφύγουν ένα αντίστοιχο σενάριο το καλοκαίρι του 2027, όταν θα πρέπει να μεταφέρουν εκεί την έδρα τους για όσο διάστημα διαρκούν οι εργασίες στην Τούμπα.

Τα 11,5 εκατ. ευρώ και ο χρόνος που πιέζει

Η προγραμματική σύμβαση για την αναβάθμιση του Καυτανζογλείου, συνολικού ύψους 11,5 εκατ. ευρώ, υπογράφηκε μόλις στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί, αλλά το κυρίως έργο δεν έχει αρχίσει. Σύμφωνα με τον Γιάννη Βρούτση, μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να εκδοθούν τα τεύχη δημοπράτησης και στη συνέχεια να προχωρήσει η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου.

Πιθανές ενστάσεις είναι ο παράγοντας που μπορεί να προκαλέσει νέες καθυστερήσεις. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, στατικές ενισχύσεις, ανακατασκευή του ταρτάν, έργα προσβασιμότητας και εξωραϊσμού, καθώς και πλήρη ανακατασκευή του βοηθητικού γηπέδου.

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού έχει μιλήσει για το «ΟΑΚΑ της Βόρειας Ελλάδας». Στον ΠΑΟΚ, όμως, αυτή τη στιγμή το βασικό ερώτημα είναι πιο πρακτικό: πότε θα είναι έτοιμο;

Στο ΔΣ της ΠΑΕ τονίστηκε ότι το Καυτανζόγλειο θα πρέπει να είναι απολύτως έτοιμο μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν, ώστε να φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ από την επόμενη περίοδο. Και όχι μόνο στις εγχώριες διοργανώσεις.

Το Στάδιο θα πρέπει να ανταποκρίνεται εγκαίρως και στις απαιτήσεις της UEFA για τη διεξαγωγή ευρωπαϊκών αγώνων. Διαφορετικά, ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί να αναζητήσει ξεχωριστή λύση για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του.