Το δεύτερο φετινό γκολ του Ανέστη Μύθου ήταν ιστορικό για τον ΠΑΟΚ και ήρθε τη στιγμή που η άφιξη των Μπανζά και Εντιαγέ ανεβάζει κατακόρυφα τον ανταγωνισμό στην επίθεση.

Ο Ανέστης Μύθου έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στη νίκη του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι και μαζί το όνομά του σε μια ξεχωριστή σελίδα της «ασπρόμαυρης» ιστορίας. Το γκολ απέναντι στον Ατρόμητο ήταν το 1.000ό που σημείωσε ποδοσφαιριστής του Δικεφάλου στο Κύπελλο Ελλάδας.

Ο Ανέστης Μύθου δεν είχε καν γεννηθεί όταν ο «Δικέφαλος» είχε ήδη σηκώσει τέσσερα Κύπελλα Ελλάδας. Δεν είχε κλείσει τα 12 όταν οι «ασπρόμαυροι» κατακτούσαν το τρόπαιο για έβδομη φορά, στο ΟΑΚΑ απέναντι στην ΑΕΚ.

Τώρα, στα 19 του χρόνια, το όνομά του μπήκε με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο στην ιστορία του συλλόγου.

Το βράδυ της Τετάρτης (16/9), στο Περιστέρι, χρειάστηκε μια κίνηση καθαρού φορ. Στο 20ό λεπτό ο Τζόντζο Κένι γύρισε την μπάλα από δεξιά και ο νεαρός επιθετικός εκτέλεσε με τη μία για το 0-1. Ένα γκολ που αποδείχθηκε αρκετό για να χαρίσει στον ΠΑΟΚ τους τρεις βαθμούς απέναντι στον Ατρόμητο.

Μόνο που δεν ήταν… ένα ακόμη γκολ.

Το Νο1.000 είχε την υπογραφή του

Όπως αποκαλύπτει η έγκυρη «Ασπρόμαυρη Βίβλος», η σελίδα που καταγράφει με εξαιρετική λεπτομέρεια στο Facebook την ιστορία και τα στατιστικά του ΠΑΟΚ, ο Μύθου έγινε ο ποδοσφαιριστής που σημείωσε το 1.000ό γκολ παίκτη του Δικεφάλου στο Κύπελλο Ελλάδας, από το 1931 που διεξάγεται η διοργάνωση.

Τα συνολικά τέρματα του ΠΑΟΚ στον θεσμό είναι 1.017. Τα 17, ωστόσο, προέρχονται είτε από αυτογκόλ αντιπάλων είτε από αγώνες που κατακυρώθηκαν υπέρ του χωρίς να διεξαχθούν.

Το καθαρό «ασπρόμαυρο» Νο1.000 ανήκει, λοιπόν, στον Ανέστη Μύθου.Και όταν μετά το παιχνίδι ρωτήθηκε για το δεύτερο φετινό γκολ του, δεν χρειάστηκε πολλές λέξεις:

«Είναι πολύ θετικά τα συναισθήματα, είναι το δεύτερό μου γκολ για φέτος και… πεινάω για περισσότερα».

Το βάρος που έπεσε νωρίς στις πλάτες του

Η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι ο 19χρονος χρειάστηκε να μεγαλώσει ποδοσφαιρικά λίγο πιο γρήγορα απ' όσο ίσως προβλεπόταν.

Μέχρι να προστεθούν στο ρόστερ ο Σερίφ Εντιαγέ και, πλέον, ο Σιμόν Μπάνζα, αρκετό από το βάρος στην κορυφή της επίθεσης έπεσε πάνω του, ιδιαίτερα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Για ένα παιδί που μόλις την προηγούμενη σεζόν είχε αρχίσει να γνωρίζει πραγματικά το ποδόσφαιρο της πρώτης ομάδας, οι απαιτήσεις ανέβηκαν απότομα.

Μέχρι στιγμής έχει καταγράψει: 11 συμμετοχές, δύο γκολ και μία ασίστ σε 549 αγωνιστικά λεπτά.

Και ο ίδιος αισθάνεται τη διαφορά. «Νιώθω καλύτερα από πέρσι, είμαι πιο έτοιμος», είπε μετά το Περιστέρι, αποκαλύπτοντας με χαμόγελο ότι ευχαρίστησε τον Κένι για την ασίστ… δείχνοντάς τον αμέσως μετά το γκολ.

Η διαδρομή μέχρι την πρώτη ομάδα

Η διαδρομή του Μύθου μέχρι εδώ έχει έντονο το στοιχείο της οικογένειας και της αθλητικής καθημερινότητας.

Γεννήθηκε στις 22 Μαΐου 2007 στη Θεσσαλονίκη και είναι γιος του Σερραίου πρώην πλέι μέικερ των Ικάρων και νυν προπονητή, Δημήτρη Μύθου. Ο μεγαλύτερος αδελφός του ακολούθησε το μπάσκετ, εκείνος όμως επέλεξε την μπάλα στα πόδια.

Ξεκίνησε από τους Πρωταθλητές Πεύκων και στη συνέχεια πέρασε στην Κ15 του ΠΑΟΚ. Τον Αύγουστο του 2024 ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το 2028, καθώς στον Δικέφαλο τον αντιμετώπιζαν ήδη ως ένα από τα σημαντικά projects των ακαδημιών τους.

Το ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα ήρθε τον Αύγουστο του 2025, όταν πέρασε ως αλλαγή απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ αντί του Φέντορ Τσάλοφ.

Από εκείνη την πρώτη συμμετοχή μέχρι το ιστορικό γκολ στο Περιστέρι πέρασε κάτι περισσότερο από ένας χρόνος.

Τώρα αρχίζει ο πραγματικός ανταγωνισμός

Το σημαντικότερο για τον Μύθου είναι ότι από εδώ και πέρα αλλάζουν οι συνθήκες.

Δεν χρειάζεται πλέον να σηκώνει μόνος του βάρος μεγαλύτερο από αυτό που αναλογεί σε έναν 19χρονο. Η παρουσία των Εντιαγέ και Μπανζά προσφέρει στον Αλέσιο Λίσι τρεις διαφορετικές λύσεις για την κορυφή της επίθεσης και δημιουργεί έναν ανταγωνισμό που ο Ιταλός τεχνικός θεωρεί απαραίτητο.

«Είναι πολύ καλός ο ανταγωνισμός. Είμαι πολύ τυχερός που έχω τρεις παίκτες ικανούς στην επίθεση. Πρέπει να παλέψουν για να κερδίσουν τη θέση. Έχουμε πολλούς παίκτες, κάτι που βοηθά τον κόουτς να έχει επιλογές και για την αρχική ενδεκάδα και για τις αλλαγές», τόνισε μετά το παιχνίδι.

Για τον Μύθου, λοιπόν, η άφιξη δύο πιο έμπειρων επιθετικών δεν σημαίνει ότι τελείωσε η ευκαιρία του. Σημαίνει ότι αλλάζει η φύση της.

Τώρα η θέση δεν του δίνεται από την ανάγκη. Πρέπει να την κερδίζει.

Και ο ίδιος, τουλάχιστον μετά το βράδυ του Περιστερίου, φρόντισε να περιγράψει με μία λέξη τη διάθεσή του για όσα ακολουθούν: «Πεινάω».