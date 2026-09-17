Το απόλυτο των 1.080 λεπτών του Άγγλου, η απόφαση να μην αποκτηθεί εναλλακτική λύση στα δεξιά και τα εντυπωσιακά στατιστικά στοιχεία μιας καριέρας χωρίς... πάγκο

Ο Τζόντζο Κένι συνεχίζει να γράφει αγωνιστικά χιλιόμετρα στον ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι με τον Ατρόμητο ήταν το 12ο στη σειρά για τους ασπρόμαυρους. Αντίστοιχα, ήταν το 12ο στη σειρά και για τον Άγγλο αμυντικό, που όχι μόνο έχει ξεκινήσει σε όλα τα παιχνίδια της ομάδας του, αλλά δεν έχει αντικατασταθεί σε κανένα.

Ο Κένι έχει αγωνιστεί και στα 1.080 λεπτά –συν όλες τις καθυστερήσεις– των αγώνων του ΠΑΟΚ. Συνεχίζει non stop από τις 23 Ιουλίου, όταν ξεκίνησε επίσημα η σεζόν.

Ένας παίκτης που δεν έμαθε ποτέ να είναι αναπληρωματικός

Η αλήθεια είναι ότι ο σκληροτράχηλος αμυντικός από το Λίβερπουλ δεν έμαθε ποτέ να βλέπει τα παιχνίδια από τον πάγκο. Σε όλη σχεδόν την καριέρα του –από την πρώτη του γεμάτη χρονιά στην Έβερτον– έχει συνηθίσει να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη δεξιά πλευρά: βασικός, αναντικατάστατος και απαραίτητος για κάθε προπονητή του.

Λογικά λοιπόν θα αργήσουμε να δούμε τον αγώνα στον οποίο θα μείνει στον πάγκο. Κι αυτό διότι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ αποφάσισαν, μετά τον αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, να μην κινηθούν για εναλλακτική λύση στο δεξί άκρο της άμυνας.

Έτσι κόπηκε ο Μικεμπρενσί –για τον οποίο είχαν κοπεί μέχρι και εισιτήρια για τη Θεσσαλονίκη την επομένη του αγώνα με την Μπραν στη Νορβηγία– και ο Κένι έμεινε ο μόνος καθαρόαιμος μπακ για τα δεξιά της άμυνας του Δικεφάλου.

Το πλάνο του Λίσι και ο «νόμος» της καριέρας του

Ο Αλέσιο Λίσι ανέλυσε το σκεπτικό αυτής της απόφασης. Τόνισε ότι, εφόσον χρειαστεί, ο Αρίτζ Ελουστόντο και ο νεαρός Γιώργος Κοσίδης μπορούν να καλύψουν τον Άγγλο:

«Ο Κένι μαθαίνει όλες τις βοήθειες ως επιθετικό μπακ, είτε αμυντικά είτε επιθετικά. Ο Αρίτζ μπορεί να παίξει εκεί, αλλά ο Κένι τώρα νιώθει καλά και μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση. Αν δεν νιώσει καλά, θα το διαχειριστούμε με τον Αρίτζ ή τον Κοσίδη».

Ο Ιταλός τεχνικός δεν τόνισε τυχαία ότι «ο Κένι νιώθει καλά». Ξέρει πως έχει να κάνει με έναν ποδοσφαιριστή που έχει μάθει να αντέχει τη συνεχή πίεση των 90λέπτων χωρίς να ζητάει ανάσες.

Τα εντυπωσιακά νούμερα σε ΠΑΟΚ και Χέρτα

Το φετινό 12 στα 12 –με το απόλυτο των λεπτών συμμετοχής– αποτελεί απλά τη φυσική συνέχεια της περσινής του χρονιάς στη Θεσσαλονίκη. Στην πρώτη του σεζόν στον ΠΑΟΚ έπαιξε σε 44 παιχνίδια. Από αυτά, στα 38 ήταν βασικός (αντικαταστάθηκε μόνο όταν τραυματίστηκε στα τελευταία λεπτά του αγώνα με τον Αστέρα) και σε μόλις 6 μπήκε ως αλλαγή.

Τα ίδια ακριβώς διαπιστευτήρια είχε αφήσει και στη Γερμανία, στις τρεις σεζόν που αγωνίστηκε με τη Χέρτα Βερολίνου. Από το καλοκαίρι του 2022 μέχρι να μεταγραφεί ως ελεύθερος, έπαιξε σε 98 παιχνίδια με την ομάδα της γερμανικής πρωτεύουσας.

Ήταν βασικός και ολοκλήρωσε τα 86 από αυτά! Σε μόλις 8 αντικαταστάθηκε σε όλη την τριετία, ενώ σε 4 μπήκε ως αλλαγή. Το εντυπωσιακό μάλιστα είναι ότι στη Χέρτα (σε 1η και 2η Μπουντεσλίγκα) έχασε λόγω ενοχλήσεων ένα και μοναδικό παιχνίδι.

"Βιονικός" αλλά όχι "άτρωτος"

Γενικά στην καριέρα του μοιάζει να είναι... βιονικός αλλά κανείς δεν είναι άτρωτος. Ο περσινός τραυματισμός στη φτέρνα από μια κακή προσγείωση στον αγωνιστικό χώρο –που τον κράτησε εκτός για 42 ημέρες– ήταν ο πιο σοβαρός που αντιμετώπισε. Μακάρι να είναι και ο τελευταίος.

Όλα δείχνουν ότι και φέτος οι αντοχές του θα δοκιμαστούν στο έπακρο. Ωστόσο, ο Κένι επιβεβαιώνει σε κάθε ματς γιατί είναι αναντικατάστατος. Μπορεί στο ντέρμπι με τον Άρη να μην μπήκε καλά, όμως χθες έγραψε τη δεύτερη ασίστ του στη σεζόν, δημιουργώντας το γκολ που έδωσε τη νίκη στον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι.