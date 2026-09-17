Ο Ιβάν Σαββίδης έδωσε το στίγμα της ολικής αναδιάρθρωσης του ΠΑΟΚ στο σημερινό ΔΣ, έθεσε ως στόχους το πρωτάθλημα και το Champions League, ενώ το Καυτανζόγλειο θα πρέπει να είναι έτοιμο στο τέλος της σεζόν.

Προγραμματισμένο διοικητικό συμβούλιο πραγματοποιήθηκε σήμερα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με τον Ιβάν Σαββίδη να παρουσιάζει στα μέλη του ΔΣ τον Αναστάσιο Τζήκα, τη νέα σημαντική προσθήκη στον οργανισμό του «Δικεφάλου», αλλά και να αναφέρεται στην πορεία του συνολικού μετασχηματισμού της ΠΑΕ.

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ παρουσίασε τον κ. Τζήκα ως έναν εξαίρετο τεχνοκράτη, ο οποίος μέσα από τη μακρά επαγγελματική διαδρομή του έχει αποδείξει ότι γνωρίζει πώς να δουλεύει με ανθρώπους και να φτάνει στο αποτέλεσμα.

Ο Αναστάσιος Τζήκας αναλαμβάνει σύμβουλος του προέδρου και του διοικητικού συμβουλίου, με αντικείμενο την οργάνωση, τον συντονισμό της λειτουργίας των υπηρεσιών και την εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Όλος ο οργανισμός να λειτουργεί σαν μία ομάδα»

Στην εισήγησή του ο Ιβάν Σαββίδης στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο θέλει να λειτουργεί ο ΠΑΟΚ στη νέα εποχή, ζητώντας από όλα τα στελέχη του οργανισμού να δουλεύουν ως μία ομάδα, θεωρώντας πως μόνο μέσα από αυτή τη λειτουργία μπορεί να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ξεκαθάρισε παράλληλα ότι η ολική αναδιάρθρωση του ΠΑΟΚ θα προχωρήσει μέχρι τέλους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η περίοδος των αλλαγών βάζει σε δεύτερο πλάνο τους αγωνιστικούς στόχους. Το αντίθετο. Για τη σεζόν που έχει ήδη ξεκινήσει ο στόχος τέθηκε ξεκάθαρα: η κατάκτηση του πρωταθλήματος και η συμμετοχή στο Champions League της επόμενης περιόδου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε και το κομμάτι των υποδομών. Στη διάρκεια του διοικητικού συμβουλίου επιβεβαιώθηκε ότι ο σχεδιασμός για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα βρίσκεται εντός χρονοδιαγράμματος, με τον Ιβάν Σαββίδη να εκφράζει την πεποίθησή του ότι μέχρι το επόμενο καλοκαίρι θα έχουν ολοκληρωθεί όλα όσα απαιτούνται, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει η κατασκευή του.

Το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα φέρνει αναπόφευκτα στο προσκήνιο και το ζήτημα της προσωρινής έδρας.

Καθοριστικό το Καυτανζόγλειο

Εδώ βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που προέκυψαν από το σημερινό ΔΣ. Η θέση που εκφράστηκε είναι ότι μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν το Καυτανζόγλειο θα πρέπει να είναι απολύτως έτοιμο, ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ από την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Πρόκειται για καθοριστική παράμετρο στον συνολικό σχεδιασμό, καθώς η ετοιμότητα του Καυτανζογλείου συνδέεται άμεσα με τη μετακόμιση της ομάδας όταν αρχίσουν οι εργασίες κατασκευής του νέου γηπέδου.

Παράλληλα, κανονικά εξελίσσεται και ο σχεδιασμός για το νέο προπονητικό κέντρο, με το έργο να κινείται εντός του προβλεπόμενου χρόνου και τις πρώτες εργασίες να αφορούν την κατασκευή των γηπέδων.

Ποιος είναι ο Αναστάσιος (Τάσος) Τζήκας

Η επιλογή του Αναστάσιου Τζήκα εντάσσεται σ' αυτήν ακριβώς τη διαδικασία μετασχηματισμού του ΠΑΟΚ, με ένα στέλεχος που έχει αφήσει επί δεκαετίες το αποτύπωμά του στην επιχειρηματική, τεχνολογική και κοινωνική ζωή της Θεσσαλονίκης και της χώρας να περνά πλέον στον οργανισμό της ΠΑΕ.

Ο Τζήκας διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος (2011-2013) και πρόεδρος (2013-2025) της ΔΕΘ–HELEXPO ΑΕ και από το 2001 είναι συνιδρυτής και πρόεδρος του Πάρκου Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας «Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης».

Είναι Γ' Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, ενώ έχει διατελέσει επί οκτώ χρόνια πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ) και επί 15 χρόνια πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ).

Υπήρξε ένας από τους ιδρυτές της Singular Βορείου Ελλάδος ΑΕ και από το 1987 έως το 2006 διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος της Singular Β.Ε. ΑΕ και της Singular Software ΑΕ.

Είναι επίσης συνιδρυτής και αντιπρόεδρος του Μουσείου Μίκης Θεοδωράκης Ζάτουνας.

Με την προσθήκη του στον οργανισμό, ο ΠΑΟΚ βάζει ακόμη ένα κομμάτι στο παζλ της αναδιάρθρωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη, την ώρα που παράλληλα τρέχουν τρία διαφορετικά μέτωπα: η αγωνιστική στόχευση, το νέο γήπεδο και το νέο προπονητικό κέντρο.