Ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης θα λύσει το συμβόλαιο του με τον ΠΑΟΚ και έχει συμφωνήσει με τον Παναιτωλικό.

Όπως είχαμε αναφέρει, ο Παναιτωλικός ήταν ενεργός στην αγορά τόσο για αμυντικό χαφ όσο και για στόπερ και τελικά κατέληξε σε παίκτη, ο οποίος μπορεί να καλύψει και τις δυο θέσεις. Ο λόγος για τον Κωνσταντίνο Θυμιάνη.

Ο 25χρονος μεσοαμυντικός είναι σε διαδικασία λύσης του συμβολαίου του του με τον ΠΑΟΚ και έχει φτάσει σε συμφωνία με τον Τίτορμο για διετές συμβόλαιο. Πλέον απομένεαι ο παίκτης να φτάσει στο Αγρίνιο, να υπογράψει και εν συνεχεία να πιάσει δουλειά υπό τις οδηγίες του Γιάννη Αναστασίου.

Πρόκειται για 25χρονο δειξοπόδαρο ποδοσφαιριστή, ο οποίος παίζει τόσο στο «6» όσο και στο κέντρο της άμυνας. Ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στην Ξάνθη (57 συμμετοχές, 2 γκολ, 1 ασίστ) και το 2022 μετακόμισε στον Πανσερραϊκό, στον οποίοο σε μια διετία είχε 50 συμμετοχές με 4 γκολ και 1 ασίστ.

Το 2024 τον απέκτησε ο ΠΑΟΚ, με τον οποίο αγωνίστηκε 13 φορές. Την τρέχουσα σεζόν πήρε χρόνο συμμετοχές στα δύο πρώτα ματς πρωταθλήματα των Θεσσαλονικιών, κόντρα σε Λεβαδειακό και Ατρόμητο.