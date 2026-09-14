O Γιάννης Σατσιάς υπέστη ρήξη πελματιαίας απονεύρωσης κατά την αναμέτρηση του Παναιτωλικού με τον Παναθηναϊκό.

Άτυχος στάθηκε ο Γιάννης Σατσιάς στην αναμέτρηση του Παναιτωλικού με τον Παναθηναϊκό στο OAKA. Ο διεθνής Κύπριος χαφ τραυματίστηκε στο πέλμα και στο 30ο λεπτό έγινε αναγκαστική αλλαγή, αφήνοντας τη θέση του στον Ντιέγκο Εστεμπάν.

Ο Γιάννης Αναστασίου στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε είχε εκφράσει την ανησυχία του για τον τραυματισμό του και από τη μαγνητική εξέταση που υποβλήθηκε προέκυψε πως έχει υποστεί ρήξη πελματιαίας απονεύρωσης.

Ο τραυματισμός αντιμετωπίζεται συντηρητικά και στις περιπτώσεις αυτές ο χρόνος επιστροφής εξαρτάται από την πορεία αποκατάστασης. Σίγουρα ο μέσος του Τίτορμου θα μείνει εκτός δράσης για μερικές εβδομάδες.

Θυμίζουμε πως με ενοχλήσεις από το Ολυμπιακό Στάδιο έφυγε και ο Χαρής Μαυρίας, ο οποίος ένιωσε σφίξιμο στον προσαγωγό και μένει να φανεί εάν θα είναι έτοιμος για το ματς με τον ΠΑΟΚ.