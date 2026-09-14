Παναιτωλικός: Ρήξη πελματιαίας απονεύρωσης ο Σατσιάς
Άτυχος στάθηκε ο Γιάννης Σατσιάς στην αναμέτρηση του Παναιτωλικού με τον Παναθηναϊκό στο OAKA. Ο διεθνής Κύπριος χαφ τραυματίστηκε στο πέλμα και στο 30ο λεπτό έγινε αναγκαστική αλλαγή, αφήνοντας τη θέση του στον Ντιέγκο Εστεμπάν.
Ο Γιάννης Αναστασίου στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε είχε εκφράσει την ανησυχία του για τον τραυματισμό του και από τη μαγνητική εξέταση που υποβλήθηκε προέκυψε πως έχει υποστεί ρήξη πελματιαίας απονεύρωσης.
Ο τραυματισμός αντιμετωπίζεται συντηρητικά και στις περιπτώσεις αυτές ο χρόνος επιστροφής εξαρτάται από την πορεία αποκατάστασης. Σίγουρα ο μέσος του Τίτορμου θα μείνει εκτός δράσης για μερικές εβδομάδες.
Δείτε ΕπίσηςΑναστασίου: «Δείξαμε υπερβολικό σεβασμό στον Παναθηναϊκό» - Τί είπε για Σατσιά και Μαυρία
Θυμίζουμε πως με ενοχλήσεις από το Ολυμπιακό Στάδιο έφυγε και ο Χαρής Μαυρίας, ο οποίος ένιωσε σφίξιμο στον προσαγωγό και μένει να φανεί εάν θα είναι έτοιμος για το ματς με τον ΠΑΟΚ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.