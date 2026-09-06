Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ιταλία ο Παναιτωλικός κινείται για την απόκτηση του Τσέχου στόπερ, Αλές Ματέγιου.

Ο Παναιτωλικός είναι ενεργός στην τελική ευθεία της μεταγραφικής περιόδου, καθώς είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να ενισχυθεί τόσο στα στόπερ, όσο και στα χαφ. Μια περίπτωση που «συνδέεται» με τον Τίτορμο μέσω... Ιταλίας είναι αυτή του Αλές Ματέγιου.

Σύμφωνα με τo «Il Secolo XIX» ο Παναιτωλικός κινείται για την περίπτωση του Τσέχου κεντρικού αμυντικού της Σπέτσια. Όπως υποστηρίζουν οι Ιταλοί υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να οριστικοποιηθεί η συμφωνία μέσα σε λίγες ώρες.

Πρόκειται γαι 30χρονο δεξιοπόδαρο κεντρικό αμυντικό, ύψους 1,85μ., ο οποίος έχει την ευχέρεια να αγωνιστεί και στα άκρα της άμυνας. Είναι 15 φορές διεθνής με την εθνική του ομάδα και την τελευταία διετία αγωνίζεται στην Σπέτσια.

Τη σεζόν 2015-16 κατέκτησε το πρωτάθλημα της χώρας του με τη Βικτόρια Πλζεν και μια χρονιά αργότερα πωλήθηκε στην Μπράιτον αντί 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Έκτοτε έχει αγωνιστεί στην Ιταλία για λογαριασμό των Μπρέσια, Βενέτσια και Παλέρμο.

Την περασμένη σεζόν έκανε 29 εμφανίσεις με την Σπέτσια στη Serie B και την τρέχουσα σεζόν δεν έχει αγωνιστεί και ψάχνεται να αποχωρήσει, λόγω του υποβιβασμού της ομάδας του στη Serie C.

Αξιοσημείωτο πως οι Ιταλοί «συνέδεσαν» τον Τίτορμο και με την περίπτωση του Πέτκο Χριστόφ, ο οποίος εμφανίζεται από νεότερα δημοσιεύματα να είναι κοντά στον επαναπατρισμό του για λογαριασμός της πρωταθλήτριας, Λέφσκι Σόφιας.