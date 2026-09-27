Η αποκάλυψη για Μεντιλίμπαρ: Γιατί είπε «όχι» στη Βαλένθια

Είχε τους λόγους του που ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν απάντησε θετικά στην πρόταση της Βαλένθια.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν είναι από τους προπονητές που παίρνουν αποφάσεις εν θερμώ. Ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού φαίνεται πως ακολουθεί μία συγκεκριμένη λογική στην καριέρα του, προτιμώντας να αποστασιοποιείται από τους πάγκους για ένα διάστημα μετά την ολοκλήρωση μιας απαιτητικής περιόδου και να επιστρέφει μόνο όταν αισθανθεί ότι οι συνθήκες είναι κατάλληλες.

Αυτός είναι, σύμφωνα με όσα μεταφέρουν στην Ισπανία, και ο βασικός λόγος για τον οποίο απάντησε αρνητικά στην πρόταση της Βαλένθια. Οι «νυχτερίδες» έδειξαν έντονα το ενδιαφέρον τους για την πρόσληψή του και προσπάθησαν να τον πείσουν να επιστρέψει άμεσα στη δράση, όμως ο Μεντιλίμπαρ είχε διαφορετική άποψη και η Βαλένθια στράφηκε στην επιλογή του Αγκίρε.

Θέλει χρόνο μακριά από τους πάγκους

Ο Ισπανός τεχνικός φέρεται να εξήγησε στους ανθρώπους της Βαλένθια πως αυτή την περίοδο προτεραιότητά του είναι να ηρεμήσει, να ξεκουραστεί και να πάρει χρόνο μακριά από την καθημερινότητα ενός συλλόγου.

Παρά το γεγονός ότι η πρόταση που είχε στα χέρια του ήταν ιδιαίτερα ελκυστική, δεν θέλησε να επισπεύσει την επιστροφή του. Δεν φαίνεται, δηλαδή, να είναι θέμα οικονομικού ή αγωνιστικού κινήτρου, αλλά περισσότερο θέμα timing. Ο Μεντιλίμπαρ θέλει να σταθμίσει τα δεδομένα και να αποφασίσει με καθαρό μυαλό ποιο θα είναι το επόμενο βήμα του.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, παρόμοια στάση απέναντι στη Βαλένθια κράτησε και ο Ερνέστο Βαλβέρδε, ο οποίος επίσης δεν θέλησε να αναλάβει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Το είχε κάνει και με τον Ολυμπιακό

Η στάση του Μεντιλίμπαρ δεν είναι, πάντως, κάτι που εμφανίζεται για πρώτη φορά. Υπάρχει και προηγούμενο με τον Ολυμπιακό, το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Περίπου τρεις μήνες πριν αναλάβει τελικά την τεχνική ηγεσία των «ερυθρόλευκων», ο Ισπανός προπονητής είχε αρνηθεί πρόταση του συλλόγου. Αυτό συνέβη μετά την αποχώρησή του από τη Σεβίλλη, σε μία περίοδο κατά την οποία ο Ολυμπιακός αναζητούσε λύση για τον πάγκο του.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν εξετάσει την περίπτωση του Μεντιλίμπαρ, όμως εκείνος δεν είχε δώσει θετική απάντηση. Έτσι, ο Ολυμπιακός συνέχισε προσωρινά με τον Ντιέγκο Μαρτίνεθ και στη συνέχεια προχώρησε στην επιλογή του Κάρλος Καρβαλιάλ.

Τελικά, λίγους μήνες αργότερα, οι δρόμοι των δύο πλευρών συναντήθηκαν. Ο Μεντιλίμπαρ ανέλαβε τον Ολυμπιακό και κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα σε μία ιστορική ευρωπαϊκή επιτυχία, κατακτώντας το Conference League.

Δεν βιάζεται για τον επόμενο σταθμό

Το συγκεκριμένο προηγούμενο δείχνει και τη λογική που φαίνεται να ακολουθεί ο Μεντιλίμπαρ στην καριέρα του. Δεν είναι ένας προπονητής που θεωρεί απαραίτητο να βρίσκεται διαρκώς σε έναν πάγκο. Αντίθετα, όταν ολοκληρώνεται ένας κύκλος, προτιμά να απομακρύνεται για ένα διάστημα, να ξεκουράζεται και στη συνέχεια να αξιολογεί τις προτάσεις που έχει μπροστά του.

Αυτό φαίνεται να συμβαίνει και τώρα. Το «όχι» στη Βαλένθια δεν σημαίνει ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει αποφασίσει να μείνει εκτός ποδοσφαίρου. Σημαίνει περισσότερο ότι δεν θέλει να επιστρέψει βιαστικά.

Στην Ισπανία, μάλιστα, θεωρούν πιθανότερο το ενδεχόμενο να επιστρέψει στους πάγκους από τον Ιανουάριο. Τότε η αγορά θα έχει διαμορφωθεί διαφορετικά, θα έχουν προκύψει νέες ανάγκες στους συλλόγους και ο ίδιος θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει χωρίς την πίεση της άμεσης επιστροφής.

Για τον Μεντιλίμπαρ, λοιπόν, φαίνεται πως η διαδικασία είναι συγκεκριμένη: πρώτα ξεκούραση, μετά αξιολόγηση και στο τέλος η απόφαση. Θέλει να ζυγίζει όλα τα δεδομένα πριν πει το «ναι» στον επόμενο σταθμό της καριέρας του.