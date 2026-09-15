Ο Ολυμπιακός καίγεται για την απόκτηση επιθετικού και ο 28χρονος φορ Μάριους βρίσκεται μεταξύ των υποψηφίων, με τους Τούρκους να αναφέρουν μεγάλη πρόταση.

Λίγες ώρες έμειναν για το φινάλε της μεταγραφικής περιόδου και ο Ολυμπιακός φουλάρει για την απόκτηση ενός φορ, με τον Μπόρχα Μαγιοράλ, τον Μπόρχα Ιγκλέσιας και τον Μάριους να είναι κάποια από τα ονόματα που ακούγονται πιο έντονα.

Για τον τελευταίο, υπήρξε ένα ρεπορτάζ από την Τουρκία και συγκεκριμένα από το «samsungazetesi». Όπως αναφέρει η συγκεκριμένη πηγή, οι Πειραιώτες έχουν καταθέσει πρόταση στη Σαμσουνσπόρ για την απόκτηση του 28χρονου φορ που αγγίζει το ποσό των 10 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για μία μεγάλη πρόταση προς την τούρκικη ομάδα, όμως το συγκεκριμένο δημοσίευμα υποστηρίζει ότι το κλαμπ δεν δείχνει διατεθειμένο να πουλήσει τον πρώτο της σκόρερ πέρσι καθώς η μεταγραφική περίοδο στην Τουρκία έχει κλείσει.

Ο επιθετικός από το Τσαντ αποκτήθηκε το 2023 από τη Σαμσουνπόρ με ελεύθερη μεταγραφή και μέσα σε μία τριετία έφτιαξε το όνομά του πετυχαίνοντας 44 γκολ σε 119 συμμετοχές ενώ μοίρασε και 13 ασίστ ενώ προέρχεται από την Πόρτο και είναι 26 φορές διεθνής. Πέρσι είχε φουλ παραγωγική σεζόν με 23 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις και 7 ασίστ σε 52 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις (8 εξ αυτών στο Conference League).