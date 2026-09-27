Οι δέκα παίκτες της Stoiximan Superleague με τη μεγαλύτερη αξία σύμφωνα με το CIES

Το CIES Football Obervatory ανανέωσε τη λίστα του με τους πιο ακριβούς ποδοσφαιριστές της Stoiximan Superleague, μετά την ολοκλήρωση των καλοκαιρινών μεταγραφών.

Τη συνηθισμένη του έρευνα με τους ποδοσφαιριστές με την μεγαλύτερη αξία ανανέωσε το CIES Football Observatory αναφορικά με τη Stoiximan Superleague, μετά το κλείσιμο το καλοκαιρινού μεταγραφικού παραθύρου.

Αυτή περιείχε κάποιες εκπλήξεις, όπως το γεγονός πως δεν βρέθηκε σε αυτή κανένας παίκτης της ΑΕΚ, αφού οι δέκα παίκτες της λίστας προέρχονταν από τον Ολυμπιακό (τρεις), τον ΠΑΟΚ (τρεις) και τον Παναθηναϊκό (τέσσερις).

Μπορεί οι «πράσινοι» να είχαν τους περισσότερους αριθμητικά ποδοσφαιριστές, ωστόσο δεν ήταν εκείνοι που κατέκτησαν την κορυφή. Πρώτος στην λίστα φιγουράρει ο Αρμάντο Γκονζάλες των Πειραιωτών με 24,42 εκατ. ευρώ. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Ζαφείρης του ΠΑΟΚ με 21,84 και στην τρίτη ο επίσης «ερυθρόλευκος» Γιοέλ Ρόκα με 20,63 εκατ. ευρώ.

Οι δύο πιο ακριβές μεταγραφές στην ιστορία του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, δηλαδή οι Γκουστάβο Πουέρτα και Αζεντίν Ουναΐ βρίσκονται στην πέμπτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα με 17,84 εκατ. και 18,19 εκατ. ευρώ.

Δείτε αναλυτικά τη λίστα