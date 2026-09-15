Πώς ο Ολυμπιακός βάζει 9 γκολ στο Καραϊσκάκη και 23 εκτός έδρας στον ίδιο αριθμό αγώνων!

Ο Κώστας Νικολακόπουλος προσπαθεί μέσα από το blog του στο Gazzetta να εξηγήσει ένα πραγματικά απίστευτο φαινόμενο στον Ολυμπιακό του 2026.

Σε καθαρά αγωνιστικό επίπεδο, ξεκάθαρα το Νο 1 πρόβλημα του Ολυμπιακού εδώ και μήνες είναι και παραμένει το γκολ. Ειδικά δε το γκολ στο Καραϊσκάκη.

Διότι μπορεί και στους εκτός έδρας αγώνες να υπάρχει θέμα στο σκοράρισμα, αλλά τέλος πάντων βλέπεις ένα μέσο όρο 1,5 γκολ ανά παιχνίδι μέσα στο 2026. Η κατάσταση στους εντός έδρας αγώνες αναφορικά με το σκοράρισμα είναι απογοητευτική. Μιλάμε για μέσο όρο σχεδόν μισό γκολ ανά παιχνίδι από τις γιορτές έως τώρα…

Τα νούμερα είναι συγκλονιστικά: ο Ολυμπιακός έχει βάλει μόνο 9 γκολ στα τελευταία 15 παιχνίδια του στο Καραϊσκάκη σε πρωτάθλημα, Κύπελλο κι Ευρώπη, βγάζοντας έξω το πρόσφατο ματς Κυπέλλου, το 3-2 με το Βόλο, που δεν αντέχει σε κριτική. Σε αυτά τα 15 παιχνίδια μέσα στο ίδιο τους το σπίτι οι «ερυθρόλευκοι» ποτέ δεν πέτυχαν πάνω από δύο γκολ-κι αυτό ακόμη το έκαναν δύο φορές, στο 2-0 με τη Λέβερκουζεν και τον Παναιτωλικό! Όλα τα άλλα ματς που σκόραραν ήταν με ένα γκολ (1-0 με Ατρόμητο, ΠΑΟ, Βόλο κι 1-1 με ΠΑΟΚ και Κηφισιά). Κάπως έτσι μέσα στο Καραϊσκάκη μέσα στο 2026 δεν έχουν σκοράρει σε οκτώ παιχνίδια! Με ΠΑΟΚ 0-2, με Λέβερκουζεν 0-2, με ΠΑΟ 0-1, με ΑΕΚ 0-1, με ΟΦΗ 0-1, με Λάρισα 0-0, με ΝΕΚ 0-0, με ΠΑΟΚ 0-0.

Αντιθέτως, εκτός έδρας ο Ολυμπιακός μπορεί να μη διαπρέπει επιθετικά, αλλά τέλος πάντων έχει πετύχει σε 15 αγώνες 23 γκολ. Τρεις φορές με τριάρες (ΟΦΗ 3-0 και 3-0, Αστέρα 3-0), τέσσερις φορές με δύο γκολ (Άγιαξ 2-1, ΠΑΟ 2-0, Ατρόμητο 2-0, Πανσερραϊκό 2-1) και τις άλλες φορές με ένα γκολ (ΑΕΚ 1-1 κι 1-1, Βόλο 1-1, Αστέρα 1-0, ΝΕΚ 1-2, ΠΑΟΚ 1-3). Κάπως έτσι μακριά από το Καραϊσκάκη δεν έχει σκοράρει σε όλο το 2026 μόνο σε δύο ματς, στο 0-0 με τη Λέβερκουζεν και στο 0-0 με το Λεβαδειακό.

Προσέξτε, το λες και τρομακτικό, πώς ο Ολυμπιακός έχει εκτός έδρας 8 νίκες, 5 ισοπαλίες και μόλις 2 ήττες (τη μία στην παράταση, παίζοντας 45 λεπτά με 10 παίκτες, λόγω αποβολής του Φορτούνη), ενώ εντός έδρας έχει από 5 νίκες, 5 ισοπαλίες και 5 ήττες (δεν βάζω στην εξίσωση το 3-2 επί του Βόλου τις προάλλες στο Κύπελλο, αλλά μόνο τα ματς πρωταθλήματος και τα ευρωπαϊκά, συν το ντέρμπι Κυπε΄λλου με τον ΠΑΟΚ).

Ποια μπορεί να είναι η εξήγηση: Η μία αγωνιστική κι η άλλη εξωαγωνιστική, θεωρώ.

Αγωνιστικά, είναι σαφές ότι ο Ολυμπιακός βρίσκει λιγότερους χώρους στο Καραϊσκάκη και δεν έχει μάθει να παίζει για να βρίσκει χώρους και να τους αξιοποιεί. Εκτός έδρας, όπως κι αν το δούμε, βρίσκει πιο πολλούς χώρους και αυτό τον βοηθάει επιθετικά.

Εξωαγωνιστικά, η ομάδα εμφανίζεται πολύ αγχωμένη μέσα στο Καραϊσκάκη. Ξεκίνησε αυτό το πράγμα εκεί στις γιορτές, με το 1-1 με την Κηφισιά και το 0-2 από τον ΠΑΟΚ, κι έκτοτε δεν σταμάτησε, με απλά μόνο ελάχιστες εκλάμψεις. Τα άσχημα αποτελέσματα συσσωρεύτηκαν, η πίεση αυξήθηκε, μαζί κι ο εκνευρισμός κι όλα αυτά βαραίνουν τα πόδια και χαλάνε την ψυχολογία.

Συμβαίνει στις πολύ μεγάλες ομάδες αυτό το φαινόμενο κι αντιμετωπίζεται μόνο με πολύ μεγάλη δουλειά για να αλλάξει το φεγγάρι, βοηθώντας κι η τύχη που πάει κόντρα όταν υπάρχει άγχος και γκρίνια. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται ιδίως μέσα στο σπίτι του στήριξη κι υπομονή, σε συνδυασμό με αλλαγή στο αγωνιστικό πρόσωπο, την οποία προσπαθεί να φέρει ήδη ο νέος προπονητής.

Όταν μία μεγάλη ομάδα βρίσκεται σε τέτοια κρίση αποτελεσμάτων μέσα στο ίδιος της το γήπεδο, άλλη επιλογή δεν υπάρχει-τεράστια προσπάθεια από την ίδια και εμπιστοσύνη από τον κόσμο.

Άσχετο:

Η ιστοσελίδα Laviola, που ασχολείται αποκλειστικά με τη Φιορεντίνα αφήνει υπονοούμενα σε χθεσινοβραδινό της ρεπορτάζ ότι μπορεί ακόμη και τώρα να γίνει η μεταγραφή Ντοντό στον Ολυμπιακό, γράφοντας επί λέξει:

«Το βάζο έσπασε. Και το να ξανασυναρμολογήσει κάποιος τα κομμάτια αυτή τη φορά φαίνεται αδύνατο. Η ατμόσφαιρα μεταξύ Ντόντο και Φιορεντίνα έχει γίνει τεταμένη, ακόμη περισσότερο από ό,τι το καλοκαίρι, όταν υπήρχε ελπίδα (και από τις δύο πλευρές) να χωρίσουν οι δρόμοι τους. Αλλά δεν έχουν φτάσει προσφορές. Ούτε καν από τη Νότιγχαμ και τον Ολυμπιακό (η μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα υποτίθεται ότι είναι ανοιχτή μέχρι αύριο το βράδυ... ), ομάδες που φαινόταν να ενδιαφέρονται για τον Βραζιλιάνο».

Ο ρεπόρτερ Matteo Moreto, πάντως, που είχε αποκαλύψει το θέμα Ολυμπιακού-Ντοντό επιμένει και σε χθεσινό του ρεπορτάζ στα εξής: «Ο Βραζιλιάνος έχει επιλέξει να μην επεκτείνει τη συμφωνία του με τη Φιορεντίνα. Θέλει να φύγει με ελεύθερη μεταγραφή στο τέλος του συμβολαίου του, το ερχόμενο καλοκαίρι. Η Φιορεντίνα τέλη Σεπτεμβρίου είχε καταλήξει σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για τη μεταγραφή του, αλλά ο παίκτης αρνήθηκε να πάει στην Ελλάδα».

Η φωτογραφία της ημέρας:

Αναμφίβολα για τον Ιμανόλ το ντεμπούτο του στον πάγκο του Ολυμπιακού ήταν το χειρότερο. Ήττα εντός έδρας από τον ΟΦΗ και -5 από τον Παναθηναϊκό στην 4η μόλις αγωνιστική. Γενικά τόσο άσχημο ξεκίνημα για την ομάδα δεν θυμάσαι εδώ και κάποιες δεκάδες χρόνια!!! Ακόμη και όταν πριν μία τετραετία είχε πάλι αλλάξει γρήγορα προπονητή, το 2022, την 4η αγωνιστική ήταν στο -4 από τον ΠΑΟ, όχι στο -5.

Από την άλλη, ας θυμηθούμε πόσο άσχημα άρχιζε κάθε φορά στον Ολυμπιακό ο Βαλβέρδε! Την πρώτη που ήρθε είχε το 0-3 από την Ανόρθωση και τον αποκλεισμό από το Τσάμπιονς Λιγκ. Και τη δεύτερη είχε την ήττα 1-2 από τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος του 2010-11. Οκ, έκανε εκτός έδρας ντεμπούτο ο Ερνέστο, σε αντίθεση με τον Ιμανόλ, όμως όπως κι αν έχει χάλια αποτελέσματα είχε, δεχόμενος πέντε γκολ και βάζοντας ένα.

Μακάρι ο Ιμανόλ να ανακάμψει κι αυτός και να έχει ανάλογη πορεία με του Βαλβέρδε στον Ολυμπιακό. Η δουλειά του στη Ρεάλ Σοσιεδάδ πρέπει να μας λέει πράγματα.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍