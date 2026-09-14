Οι ατάκες του Μίλος Πάντοβιτς για την παρουσία του στον Παναθηναϊκό.

Ο Μίλος Πάντοβιτς παραχωρήθηκε από τον Παναθηναϊκό δανεικός στη Ζελέσνιτσαρ.

Ο 24χρονος Σέρβος φορ στην πρώτη του σεζόν στο τριφύλλι κατέγραψε 33 ματς με 2 γκολ και 2 ασίστ, αλλά στα περισσότερα παιχνίδια έμπαινε αλλαγή για λίγα λεπτά. Ο Πάντοβιτς δήλωσε ότι αποτελεί τιμή του που έπαιξε στον Παναθηναϊκό, ωστόσο, δεν έκρυψε ότι τον δυσκόλεψε ο μικρός χρόνος συμμετοχής.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πάντοβιτς στη συνέντευξή του στην ιστοσελίδα της Ζελέσνιτσαρ:

Μίλος, καλώς ήρθες; Τι σε έκανε να δεχτείς την προσφορά;

«Πολλά πράγματα συνέβησαν κατά τη διάρκεια αυτής της μεταγραφικής περιόδου που οδήγησαν στο να βρίσκομαι εδώ σήμερα. Η διοίκηση της Ζέλεσνιτσαρ ήταν πολύ επαγγελματική, οπότε συμφωνήσαμε γρήγορα. Θα ήθελα επίσης να επαινέσω το στυλ ποδοσφαίρου που καλλιεργήθηκε στην ομάδα, το οποίο ήταν ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες για την άφιξή μου. Είχα επίσης μια πολύ ευχάριστη συζήτηση με τον προπονητή και συνειδητοποίησα ότι μοιραζόμαστε την ίδια άποψη για το στυλ ποδοσφαίρου που πρέπει να παίζεται».

- Βοϊβοντίνα, Ερυθρός Αστέρας, Γκράφιτσαρ, Βόζντοβατς, Μπράτσκα Τόπολα, μετά Παναθηναϊκός. Πόσο σε άλλαξε ως παίκτη η κάθε ομάδα;

«Κάθε ομάδα στην οποία αγωνίστηκα έπαιξε ρόλο στην ποδοσφαιρική μου εξέλιξη. Αυτό που έχουν κοινό είναι ότι οι φιλοδοξίες ήταν πάντα στο υψηλότερο επίπεδο και ότι πάντα πάλευαν για τους τρεις βαθμούς, είτε εντός είτε εκτός έδρας».

- Η Μπάτσκα ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς σταθμούς στην καριέρα σας και κερδίσατε μια μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Τι σας έφερε αυτή η περίοδος;

«Πιθανώς μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στην καριέρα μου. Για δύο συνεχόμενα χρόνια, παίξαμε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ήμασταν δίπλα σε μεγάλους συλλόγους και σπουδαίους παίκτες και δείξαμε ότι μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα ​​με όλους. Με πολύ λίγους ξένους και καθόλου μεγάλα ονόματα, χωρίς προϋπολογισμό πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά με επιθυμία στο μυαλό και στην καρδιά».

-Ο Παναθηναϊκός είναι ένας μεγάλος ευρωπαϊκός σύλλογος. Πώς είναι η εμπειρία του να παίζεις σε ένα τέτοιο περιβάλλον και τι πήρες μαζί σου από την Ελλάδα;

«Ένας τεράστιος ευρωπαϊκός σύλλογος κι ένας ακόμη μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα. Ήταν καταπληκτικό να νιώσω την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι Έλληνες οπαδοί. Ζουν για το ποδόσφαιρο και μεταφέρουν αυτό το πάθος στους παίκτες στο γήπεδο. Τα ελληνικά ντέρμπι είναι κάτι ξεχωριστό. Όταν παίζονται τα αθηναϊκά ντέρμπι, όλη η πόλη σταματά, τίποτα άλλο δεν συμβαίνει εκείνη την ημέρα. Ήμουν τυχερός και ευλογημένος που σκόραρα εναντίον του ΠΑΟΚ, καθώς και που έπαιξα στη γεμάτη Λεωφόρο εναντίον της ΑΕΚ σε μια πολύ ενδιαφέρουσα μονομαχία με πολλά γκολ. Λυπάμαι που δεν είχα την ευκαιρία να ζήσω την πλήρη εμπειρία, αλλά αυτή η εμπειρία είναι αρκετή για να με διαμορφώσει και να τη μεταδώσω σε μερικούς νεότερους παίκτες».

-Πόσο σημαντικό είναι για εσάς να νιώσετε αμέσως την εμπιστοσύνη του προπονητή;

«Είναι πολύ σημαντικό για μένα, επειδή πιστεύω ότι η εμπιστοσύνη είναι το κλειδί της επιτυχίας. Όταν νιώθεις ευπρόσδεκτος και κάποιος πιστεύει σε εσένα και στις δυνατότητές σου, δεν είναι δύσκολο να πετύχεις. Μέσα από τη συζήτηση με τον προπονητή, είδα ότι ο σύλλογος πιστεύει σε μένα και αυτό σημαίνει πολλά για μένα, ειδικά αυτή τη στιγμή».