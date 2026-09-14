Ο Μαρονικός αριστερός μπακ Ανάς Σαλάχ-Εντίν ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό και στο πρώτο του μήνυμα ως παίκτης του «τριφυλλιού» ανέβασε πολύ ψηλά τον πήχη.

Μια ακόμα εξαιρετική κίνηση ολοκλήρωσε τις καλοκαιρινές του μεταγραφές ο Παναθηναϊκός, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ-Εντίν. Ο Μαροκινός αριστερός μπακ θα είναι μαζί με τον Γιώργο Κυριακόπουλο το δίδυμο της ομάδας του Τζέικομπ Νίστρουπ στην αριστερή πλευρά της άμυνας.

Το νέο και τελευταίο όπως αναφέραμε απόκτημα του Παναθηναϊκού ήρθε στην χώρα μας με την μορφή δανεισμού από την Ρόμα, ενώ υπάρχει και οψιόν αγοράς το καλοκαίρι του 2027.Ο Σαλάχ-Εντίν ανέβασε με το καλημέρα ψηλά τον πήχη, καθώς στο πρώτο του μήνυμα ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ήρθα για το πρωτάθλημα».