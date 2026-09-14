Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την προσθήκη του Ανάς Σαλάχ-Εντίν και τελείωσε τις μεταγραφές του για το φετινό καλοκαίρι, επιβεβαιώνοντας μέχρι κεραίας το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Gazzetta!

Παίκτης του Παναθηναϊκού έγινε με κάθε επισημότητα ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν, επιβεβαιώνοντας το αποκλειστικό ρεπορτάζ που αποκάλυψε το βράδυ της Παρασκευής πως ο Μαροκινός άσος ήταν ο εκλεκτός του Τριφυλλιού και μια ανάσα από το να μετακομίσει στην Αθήνα!

Ο 24χρονος Μαροκινός αριστερός μπακ ήρθε ως δανεικός από τη Ρόμα για ολόκληρη τη φετινή σεζόν, με τη συμφωνία να συμπεριλαμβάνει και οψιόν αγοράς για το ερχόμενο καλοκαίρι σε περίτπωση που οι δύο πλευρές θέλουν να μονιμοποιήσουν τη συνεργασία τους.

Το ύψος αυτής δεν έχει γίνει γνωστό, ωστόσο, σύμφωνα με τη διάψευση των «πρασίνων», είναι αρκετά μικρότερο από τα 7+1 εκατ. ευρώ, που έγραψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Πάντως, στην περίπτωση που ενεργοποιηθεί αυτή, οι δύο πλευρές έχουν ήδη δώσει τα χέρια για το μεταξύ τους συμβόλαιο, το οποίο θα έχει τετραετή διάρκεια.

Ο Μαροκινός παίκτης ήρθε στην Αθήνα το βράδυ του Σαββάτου (12/09), την επομένη πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε το συμβόλαιό του με το «τριφύλλι» και το βράδυ βρέθηκε στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει τη νέα του ομάδα, φέρνοντας μάλιστα και «γούρι» με τη νίκη, που σημείωσε με 3-0 ενάντια στον Παναιτωλικό.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον μονοετή δανεισμό του Ανάς Σαλάχ-Εντίν από τη Ρόμα.

Ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν γεννήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2002 στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην ακαδημία της Άλκμααρ και από εκεί, τρία χρόνια αργότερα μεταπήδησε στα τμήματα υποδομής του Άγιαξ.

Πραγματοποίησε το επαγγελματικό ντεμπούτο του με τον Αίαντα στο ολλανδικό πρωτάθλημα τη σεζόν 2021-22, ενώ τη σεζόν 2022-23 παραχωρήθηκε με δανεισμό στην Τβέντε, όπου άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις. Επέστρεψε στον Άγιαξ, αλλά στα μισά της σεζόν 2023-24 η Τβέντε τον απέκτησε με μεταγραφή. Εκεί διέπρεψε για ενάμιση χρόνο με εξαιρετικές εμφανίσεις σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, ωθώντας τη Ρόμα τον Φεβρουάριο του 2025 να δώσει περισσότερα από 8 εκατ. ευρώ για να τον πάρει στο Ολίμπικο.

Τη σεζόν 2025-26 επέστρεψε στην Ολλανδία ως δανεικός, αυτή τη φορά για λογαριασμό της Αϊντχόφεν, την οποία βοήθησε να φτάσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ο Σαλάχ-Εντίν αγωνίστηκε στις μικρές εθνικές της Ολλανδίας, προτού επιλέξει την Εθνική Μαρόκου. Στις 14 Νοεμβρίου 2025 πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με το Μαρόκο σε αναμέτρηση με τη Μοζαμβίκη. Έπαιξε στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025, ενώ ήταν μέλος της ομάδας που συμμετείχε και στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο. Είχε ενεργό ρόλο στην εξαιρετική πορεία του Μαρόκου στη διοργάνωση, καθώς αγωνίστηκε στα παιχνίδια με τη Βραζιλία, την Αϊτή, την Ολλανδία αλλά και στον προημιτελικό με τη Γαλλία, όπου αγωνίστηκε ως βασικός.

Καλωσορίζουμε τον Ανάς στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».

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