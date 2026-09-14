Ολυμπιακός: Μαγιοράλ και Άνταμς μαζί με Μάριους κι έναν ακόμη στη λίστα για φορ

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta τα νεότερα για τη μεταγραφή φορ στον Ολυμπιακό.

Μέχρι το βράδυ φαίνεται πως ο Ολυμπιακός θα έχει πάρει την απόφαση του για την κίνηση της τελευταίας στιγμής που θέλει να κάνει με μεταγραφή σέντερ φορ.

Οι πληροφορίες μας από την Ισπανία λένε ότι ένα όνομα που τέθηκε υπόψιν του Κορδόν και του Ιμανόλ, κι εξετάζεται σοβαρά, είναι του Μπόρχα Μαγιοράλ, του έμπειρου επιθετικού της Χετάφε. Ο 29χρονος (5.4.1997) άλλοτε άσος της Ρεάλ Μαδρίτης έχει χάσει τη θέση του στην ενδεκάδα της Χετάφε και υπάρχει το ενδεχόμενο της παραχώρησης του, καθώς, κι επιπλέον, λήγει το συμβόλαιό του το ερχόμενο καλοκαίρι. Εξυπακούεται ότι τον ξέρουν καλά οι δύο Ισπανοί αρμόδιοι του Ολυμπιακού, οπότε η περίπτωση του αξιολογείται λεπτομερώς.

Ο Μαγιοράλ (1μ82) είναι στην ομάδα της Μαδρίτης από τον Ιανουάριο του 2022, με μεταγραφή 10 εκ. Ευρώ από τη Ρεάλ, μετά από δανεισμούς του στη Λεβάντε και στη Ρόμα. Στην ιταλική ομάδα είχε βάλει 17 γκολ στην πρώτη του σεζόν (2020-21). Άλλα 17 είχε πετύχει στη Χετάφε το 2023-24, στην άλλη καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Έμεινε πίσω από ένα τραυματισμό στο γόνατο τον Ιανουάριο, επιστρέφοντας τον Απρίλιο για δύο ολιγόλεπτες συμμετοχές. Στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν έχει τέσσερις συμμετοχές, επίσης ολιγόλεπτες.

Γενικά έχει 137 παιχνίδια με τη Χετάφε (44 γκολ κι 6 ασίστ), 69 με τη Λεβάντε (14 γκολ και 4 ασίστ), 56 με τη Ρόμα (18 γκολ και 8 ασίστ), 33 με τη Ρεάλ (7 γκολ και 4 ασίστ), 21 με τη Βόλφσμπουργκ (2 γκολ) και 38 με τη Ρεάλ Β (17 γκολ και 4 ασίστ). Με παρουσία και στις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις κι εφτά γκολ στο Γιουρόπα Λιγκ, ένα στο Τσάμπιονς Λιγκ κι ένα στο Κόνφερενς Λιγκ. Στην Εθνική Ελπίδων της Ισπανίας είχε 31 παιχνίδια με 16 γκολ.

Μέσα στη λίστα των τεσσάρων υποψήφιων σέντερ φορ για τον Ολυμπιακό είναι πάντα ο Μάριους Μουαντιλμπάτζι, ο Αφρικάνος άσος της Σάμσουνσπορ, που τον είχαμε δει στα παιχνίδια της ομάδας του με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, κατά την περασμένη σεζόν στο Κόνφερενς Λιγκ. Ο 28χρονος (20.1.1998) υψηλόσωμος (1μ90) στράϊκερ από το Τσαντ μετά από τρεις σεζόν με σταθερά 10 γκολ στην κάθε μία, απογειώθηκε πέρυσι φτάνοντας τα 23 γκολ με τη μικρομεσαία τουρκική ομάδα, με την οποία έπαιξε και περισσότερα παιχνίδια (53!) λόγω Ευρώπης.

Ο Μάριους έχει συνολικά 44 γκολ και 13 ασίστ σε 119 συμμετοχές με τη Σάμσουνσπορ, άλλες 62 με τη βελγική Σερέϊν με 14 γκολ και 3 ασίστ και δύο με την Πόρτο με ένα γκολ. Τη φετινή σεζόν έχει στο τουρκικό πρωτάθλημα ένα γκολ σε δύο συμμετοχές, ενώ σε εθνικό επίπεδο έχει 4 γκολ σε 26 ματς με την Εθνική ομάδα του Τσαντ. Το συμβόλαιο του λήγει το 2028.

Τρίτος στους τέσσερις υποψήφιους της λίστας είναι ένας Σκοτσέζος διεθνής (50 παιχνίδια, με 13 γκολ) από το ιταλικό πρωτάθλημα! Πρόκειται για τον 30χρονο Τσε Άνταμς της Τορίνο, τον οποίο είχε αγοράσει με 17 εκ. Ευρώ η Σάουθαμπτον από την Μπέρμιγχαμ το καλοκαίρι του 2019. Ο Άνταμς δεν είναι βαρύ φορ, καθότι άλλωστε 1μ75 και μπορεί να παίξει και σε ρόλο περιφερειακού κυνηγού.

Στη Σάουθαμπτον είχε 191 παιχνίδια με 48 γκολ και 21 ασίστ, στη Μπέρμιγχαμ 123 παιχνίδια με 38 γκολ και 13 ασίστ, στην Τορίνο έχει 78 παιχνίδια με 20 γκολ και 7 ασίστ και στη Σέφιλντ Γιουνάϊτεντ 55 παιχνίδια με 15 γκολ και 5 ασίστ. Ξεκίνησε τη φετινή σεζόν με 2 γκολ σε 4 παιχνίδια. Το συμβόλαιο του τελειώνει το ερχόμενο καλοκαίρι.

Υπάρχει και άλλο ένα όνομα στη λίστα που δεν έχει αποκαλυφθεί. Εκτός κι αν είναι ο Πορτογάλος Παουλίνιο της Τολούκα, που όμως γράφουν στο Μεξικό απέρριψε την προοπτική να έρθει στην Ελλάδα.

Όπως κι αν έχει, μέχρι το βράδυ θα έχουν πάρει την απόφαση ο Κορδόν με τον Ιμανόλ και φυσικά τον Γάλλο υπεύθυνο μεταγραφών του Ολυμπιακού, τον Μονκάδα.

Άσχετο: Αν πιστέψουμε πληροφορία από Βραζιλιάνο ρεπόρτερ που ασχολείται επισταμένως με τη Σάντος, ο Ολυμπιακός και η Αλ Σαμπάμπ έχουν ενδιαφερθεί τις τελευταίες ημέρες για τον νεαρό στόπερ της Σάντος, τον Ανανίας, που πρόσφατα άρχισε να παίζει βασικός στην ομάδα του Ρόντινεϊ.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Αντρέ Λουίς ξεκίνησε θεαματικά την καριέρα του στο MLS με ένα εκπληκτικό γκολ με τη φανέλα της ομάδας του Ντάλας.

Και οι άλλοι πρώην του Ολυμπιακού που παίζουν στο MLS διαπρέπουν! Ο Κάιπερς εχει 13 γκολ με τους Σικάγο Φάϊρ, ο Μπιέλ 12 γκολ με τη Σάρλοτ και ο Βέλντε 9 γκολ με την Πόρτλαντ.

Και για το τέλος ένα ιμότζι