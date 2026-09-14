Οι τελευταίες εξελίξεις στον Ολυμπιακο για την απόκτηση ενός ικανού επιθετικού.

Ο Ολυμπιακός τρέχει για την απόκτηση φορ, ώστε να καλύψει το μεγάλο κενό του Αγιούμπ Ελ Καμπί και φυσικά να παρουσιαστεί ενισχυμένος επιθετικά, όπου πλέον παρατηρείται σημαντικό πρόβλημα.

Μεταφέροντας τις τελευταίες εξελίσεις, με την παρουσία του αθλητικού διευθυντή Αντόνιο Κορδόν και του τεχνικού Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός προσανατολίζεται σε λύση από την ιβηρική χερσόνηνο. Καταλήγει ουσιαστικά σε Ισπανό φορ.

Από τους παίκτες που ήταν στη λίστα αρχίζουν πλέον να ξεχωρίζουν ορισμένα ονόματα. Είναι ο 29χρονος Μπόρχα Μαγιοράλ της Χετάφε και ο 33χρονος (17/1/93) Μπόρχα Ιγκλέσιας της Θέλτα, ο οποίος έπαιξε στο Μουντιάλ, όπου η Ισπανία κατέκτησε τον τίτλο.

Ο Μαγιοράλ (5/4/97), άλλοτε άσος της Ρεάλ Μαδρίτης, έχει χάσει τη θέση του στην ενδεκάδα της Χετάφε και υπάρχει το ενδεχόμενο της παραχώρησης του, ενώ λήγει το συμβόλαιό του το ερχόμενο καλοκαίρι.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οριστική απόφαση δεν υπάρχει. Δεν έχει απορριφθεί η επιλογή του Μάριους της Σάμσουνσπορ, αλλά έχει υποχωρήσει σημαντικά, όπως και η περίπτωση του διεθνούς Σκωτσέζου Ανταμς της Τορίνο. Μέχρι αύριο ούτως ή άλλως, θα υπάρχει εξέλιξη, αφού ολοκληρώνονται οι μεταγραφές και μετά υπάρχει ένα μικρό χρονικό περιθώριο για ελεύθερους.