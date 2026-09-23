Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta, καθώς και την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Σπάρτακ Μιγιάβα για τα προκριματικά του UEFA Europa Cup γυναικών.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με τους Galacticos by Elabet, οι οποίοι αναλύουν την εικόνα των ελληνικών ομάδων μετά τα πρώτα παιχνίδια της Super League και τις αδυναμίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν μετά το τέλος του break των Εθνικών.

Στη συνέχεια, στις 16:15, ακολουθεί το Q&A, με τους Αλέξη Βιρβίλη και Παναγιώτη Ραμαντάνη να απαντάνε σε όλες τις ερωτήσεις των φιλάθλων του Ολυμπιακού, τόσο στο ποδόσφαιρο, όσο και στο μπάσκετ.

Η δράση ξεκινάει στις 10:30 (Magenta Sport 4), με τους Σανγκάη Σαρκς να αναμετριούνται με τους RSSB Τάιγκερς για το FIBA Intercontinental Cup, ενώ στις 14:30 (Magenta Sport 4), οι Ρόγιαλ Φαϊτερς θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους με την G League Γιουνάιτεντ.

Στις 16:00 (ΕΡΤ2 Σπορ) ο ΠΑΟΚ θα αναμετρηθεί με την Σπάρτακ Μιγιάβα για τα play-offs του UEFA Europa Cup γυναικών και στις 21:00 (ΕΡΤ2 Σπορ) η Λίβερπουλ με την Σάντερλαντ για το πρωτάθλημα γυναικών στην Αγγλία.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας