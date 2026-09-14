Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έβαλε ακόμη μία μεγάλη εμφάνιση με την ασπρόμαυρη φανέλα στο προσωπικό του αρχείο και οι αριθμοί του με τον ΠΑΟΚ αποκτούν πλέον ιστορικές διαστάσεις.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ξέρει από μεγάλα παιχνίδια. Τελεία και παύλα. Το έχει αποδείξει πολλές φορές στα χρόνια που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και το έκανε ξανά απέναντι στον Άρη, σ' ένα ντέρμπι όπου ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε την προσωπικότητα του αρχηγού του περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.

Ακόμη και στο πρώτο μισάωρο, όταν οι «κίτρινοι» πατούσαν καλύτερα στην Τούμπα και οι «ασπρόμαυροι» δυσκολεύονταν να βρουν ρυθμό, ο «Ζίλε» ήταν ο ποδοσφαιριστής που προσπαθούσε περισσότερο να δημιουργήσει καταστάσεις. Δεν σταμάτησε να ζητά την μπάλα, να πιέζει, να τρέχει και να ψάχνει τον τρόπο για να αλλάξει την εικόνα του αγώνα.

Το βρήκε και ο ΠΑΟΚ, μέσα σε ένα δεκάλεπτο, με το 2-0 να έχει στο τέλος τη δική του υπογραφή. Ο Σέρβος ακολούθησε τη φάση μετά τη σέντρα του Τάισον, πήρε το «ριμπάουντ» από την επέμβαση του Βέλιο και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Στο δεύτερο ημίχρονο άγγιξε και το δεύτερο προσωπικό του γκολ, με την προσπάθειά του να σταματά στο δοκάρι.

Δεν ήταν, όμως, μόνο το γκολ. Ο Ζίβκοβιτς κατάλαβε πότε το ντέρμπι χρειαζόταν και την Τούμπα.

Γύρισε προς την εξέδρα, ζήτησε περισσότερη ένταση και έβαλε τον κόσμο μέσα στο παιχνίδι, κάτι που εξήγησε μετά το τελευταίο σφύριγμα.

«Επιλέγω τις σωστές στιγμές για να βάλω στην εξίσωση τον κόσμο. Αυτές ήταν οι σωστές στιγμές σήμερα για να ξεσηκωθεί η κερκίδα. Είναι πολύ σημαντικό για τους νέους παίκτες να νιώσουν την Τούμπα και να καταλάβουν τον κόσμο μας», είπε ο «κάπτεν» του ΠΑΟΚ.

Λίγο αργότερα έστειλε το ίδιο μήνυμα και μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram. «Εδώ είναι Τούμπα», έγραψε, με την ανάρτησή του να συγκεντρώνει αποθεωτικά σχόλια από συμπαίκτες και φίλους του «Δικεφάλου».

Οι αριθμοί του Ζίβκοβιτς γράφουν πλέον ιστορία

Το γκολ απέναντι στον Άρη ήταν το 70ό του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, στην 285η συμμετοχή του. Ο Σέρβος μετρά παράλληλα 72 ασίστ, ενώ έχει κερδίσει και δύο πέναλτι που μετατράπηκαν σε γκολ από συμπαίκτες του.

Οι συγκεκριμένοι αριθμοί τον έχουν ανεβάσει πολύ ψηλά στις ιστορικές λίστες του συλλόγου. Ο Ζίβκοβιτς είναι πλέον 20ός σε συμμετοχές στην ιστορία του ΠΑΟΚ και τρίτος μεταξύ των ξένων ποδοσφαιριστών που έχουν φορέσει τη φανέλα του, πίσω μόνο από τον Αντρέ Βιεϊρίνια και τον Νέτο Γκουερίνο.

Παράλληλα βρίσκεται στη δέκατη θέση των σκόρερ όλων των εποχών και στη δεύτερη μεταξύ των ξένων, απέχοντας δέκα γκολ από τον Γκουερίνο. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, ο Σέρβος βρίσκεται στην κορυφή και στον τομέα των ασίστ.

Υπάρχει, πάντως, ένας ακόμη αριθμός που αποτυπώνει τη σχέση του με τα μεγάλα παιχνίδια. Σύμφωνα με την «Ασπρόμαυρη Βίβλο», ο Ζίβκοβιτς έχει σημειώσει συνολικά 24 γκολ απέναντι σε ΑΕΚ, Άρη, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Τα μεγάλα παιχνίδια, με άλλα λόγια, του ταιριάζουν.

Σκεφτείτε μόνο ότι σαν αύριο πριν από έξι χρόνια ήταν το ΠΑΟΚ-Μπενφίκα 2-1, το ματς με το οποίο συστήθηκε στο «ασπρόμαυρο» κοινό, για να αντιληφθείτε το μέγεθος των όσων έχει πετύχει σε τούτη τη διαδρομή του με την «ασπρόμαυρη» φανέλα.

Ο αρχηγός που δεν κρύβεται και το συμβόλαιο

Στα 30 του χρόνια ο Ζίβκοβιτς έχει περάσει πλέον σε μια διαφορετική κατηγορία για τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι απλώς ένας από τους ποιοτικότερους ποδοσφαιριστές του ρόστερ. Είναι ο αρχηγός, ένας από τους παλαιότερους παίκτες της ομάδας και ο άνθρωπος που γνωρίζει τι απαιτούν η Τούμπα και τα παιχνίδια στα οποία η πίεση μεγαλώνει.

Δεν κρύφτηκε ούτε όταν ρωτήθηκε για την προοπτική της κατάκτησης του πρωταθλήματος και τα όσα είχε πει ο Ιβάν Σαββίδης στους ποδοσφαιριστές στη Νέα Μεσημβρία.

«Είμαστε επαγγελματίες και φυσικά το πιστεύουμε. Πηγαίνουμε σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και στόχος είναι οι περισσότερες νίκες», ήταν η απάντησή του.

Μένει ανοικτό και το ζήτημα της ανανέωσης του συμβολαίου του. Στη Μικράς Ασίας, πάντως, υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα πως ο Ζίβκοβιτς θα συνεχίσει να φορά την ασπρόμαυρη φανέλα και μετά το τέλος της υπάρχουσας συμφωνίας.

Άλλωστε, έπειτα από 285 παιχνίδια, 70 γκολ και 72 ασίστ, η σχέση του «Ζίλε» με τον ΠΑΟΚ έχει ξεπεράσει προ πολλού τα όρια μιας συνηθισμένης ποδοσφαιρικής συνεργασίας.