Οι δηλώσεις του Κρίστιαν Γιάκιτς και του Αντρίγια Ζίβκοβιτς για τη νίκξη του ΠΑΟΚ.

Ο Κρίστιαν Γιάκιτς έκανε ντεμπούτο με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και παρά το γεγονός ότι δεν είναι απόλυτα έτοιμος, έδωσε μάχες και ισορροπία στη μεσαία γραμμή.

Ο Κροάτης μέσος στις δηλώσεις του μετά το ντέρμπι με τον Άρη δεν έκρυψε ότι ο Δημήτρης Γιαννούλης έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην άφιξή του. Δηλώσεις, όμως, έκανε και ο αρχηγός του ΠΑΟΚ Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος τόνισε ότι η ομάδα του θα πολεμήσει για το πρωτάθλημα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιάκιτς: «Ήταν ένα τρελό παιχνίδι, με γεμάτο το γήπεδο. Έπρεπε να πάρουμε το παιχνίδι και το κάναμε. Είμαι χαρούμενος που έκανα το ντεμπούτο μου και βρίσκομαι εδώ».

Για την κατάστασή του: «Το τελευταίο παιχνίδι μου ήταν πριν τέσσερις μήνες, δεν βρίσκομαι ακόμα στο 100%. Θα βελτιωθώ κι ελπίζω να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της».

Για την Τούμπα: «Έχω βιώσει την ατμόσφαιρα της Τούμπας, όταν έπαιζα στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Μου είχε μιλήσει ο Γιαννούλης για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, δεν μου ήταν έκπληξη. Ήταν εντυπωσιακοί και είμαι ενθουσιασμένος να παίζω σε μία τέτοια ατμόσφαιρα.

Ο Γιαννούλης μου είπε καλά πράγματα για τον σύλλογο και είναι ένας από τους λόγους που ήρθα. Από την πρώτη στιγμή που μιλήσαμε για τον ΠΑΟΚ, ήθελα να έρθω».

Οι ατάκες του Ζίβκοβιτς: «Η νίκη μας δίνει ώθηση για τα επόμενα παιχνίδια. Ξέρω τι σημαίνουν αυτά τα παιχνίδια κι αυτό θέλουμε να μεταφέρουμε και στους νέους παίκτες, να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον και να είμαστε ενωμένοι».

Για την ήττα από τον Παναθηναϊκό: «Ο χαρακτήρας είναι πολύ σημαντικός. Σε κάθε παιχνίδι πρέπει να παίζουμε με πάθος. Θα υπάρξουν δυσκολίες όπως με την κόκκινη με τον Παναθηναϊκό, μπορούν να συμβούν και στραβά αποτελέσματα, ωστόσο είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε πάθος».

Για τη φετινή σεζόν υπό τις οδηγίες του νέου προπονητή: «Δεν μ’ αρέσει να μιλάω, γιατί είμαστε ακόμα στην αρχή. Θα πολεμήσουμε μέχρι το τέλος. Θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε το τεχνικό επιτελείο και τους νέους παίκτες. Όλοι μαζί να αφοσιωθούμε σε αυτή την πολύ δύσκολη σεζόν».

Για το αν το πρωτάθλημα είναι στόχος: «Είναι μεγάλη σεζόν, πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι, θέλουμε τη νίκη σε κάθε ματς, οπότε πάμε για το πρωτάθλημα».

Για τον κόσμο: «Θέλουμε τους οπαδούς μαζί μας, όλοι να δίνουν τα πάντα, γι’ αυτό έκανα κι εκείνη την κίνηση να ξεσηκώσω την κερκίδα, για να ζητήσω από τον κόσμο να μας στηρίξει ακόμα περισσότερο. Είναι σημαντικό για τους νέους παίκτες να νιώσουν πως είναι η Τούμπα».