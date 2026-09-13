Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν σπάταλος στις στιγμές του, βρήκε δίχτυα με τους Εντιαγέ (πεν.) - Ζίφκοβιτς και πήρε μια σπουδαία νίκη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης επί του Αρη με 2-0! Στη 2η θέση (με... συγκατοίκους) ο Δικέφαλος του Βορρά.

Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν κυρίαρχος, αλλά ήταν κυνικός όταν το ντέρμπι το απαίτησε. Τιμώρησε τα λάθη του Άρη, είχε πρωταγωνιστή τον Ζίβκοβιτς και πήρε στην Τούμπα την πρώτη μεγάλη νίκη της φετινής σεζόν.

Ντεμπούτο για Κόστα, Ούγκρεσιτς δίπλα στον Ζαφείρη

Ο Αλέσιο Λίσι έδωσε φανέλα βασικού στον Ντιέγκο Κόστα με το… καλημέρα, επιλέγοντας τον Βραζιλιάνο στόπερ για το ντεμπούτο του με τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι απέναντι στον Άρη. Αντίθετα, ο Κρίστιαν Γιάκιτς, που αποκτήθηκε στις αρχές της εβδομάδας, έμεινε στον πάγκο και αναμένεται να πάρει χρόνο στη διάρκεια της αναμέτρησης.

Η απουσία του τιμωρημένου Αρίτζ Ελουστόντο έφερε τον Κόστα κατευθείαν στο αρχικό σχήμα, δίπλα στον Γιάννη Μιχαηλίδη. Ο Παβλένκα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με τον Κένι δεξιά και τον Μπάμπα Ράχμαν αριστερά.

Η επιλογή που παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον βρίσκεται στον άξονα. Ο Λίσι εμπιστεύεται τον νεαρό Όγκνιεν Ούγκρεσιτς δίπλα στον Χρήστο Ζαφείρη, αφήνοντας στον πάγκο τόσο τον Γιάκιτς όσο και τον Γκρεγκ Τέιλορ. Μπροστά τους ο Δημήτρης Πέλκας διατηρεί τη θέση του σε ρόλο επιτελικού μέσου.

Ο Ιταλός τεχνικός προτίμησε την εμπειρία του Τάισον στην αριστερή πλευρά αντί του Τάχα Άλι, με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να ξεκινά στα δεξιά και τον Σερίφ Εντιαγέ στην κορυφή της επίθεσης.

Η… επιστροφή Γένσεν

Ο Μιχάλης Γρηγορίου προχώρησε σε μία αλλά αρκετά μεγάλη, σε τακτικό επίπεδο, αλλαγή στην ενδεκάδα του Άρη. Αυτή είχε σχέση με τον Φρέντρικ Γένσεν ο οποίος επέστρεψε στη φυσική θέση του, δηλαδή, στον άξονα της μεσαίας γραμμής σχηματίζοντας τριάδα με τους Ούρος Ράσιτς, Ντέλε Μπασίρου.

Ο Έλληνας τεχνικός του Άρη επέλεξε τον Βέλιο κάτω από τα δοκάρια, με τους Ρίτσαρντς, Σούταλο, Φαμπιάνο και Φαντιγκά στην τετράδα της άμυνας. Ο Γιαννιώτας πήρε θέση στη μία πλευρά, ο Γκαρέ στην άλλη και ο Γένσεν θα κινείται πίσω από τον Καντεβέρε.

Στην αρχή ο Άρης πατούσε καλύτερα

Ο ΠΑΟΚ πήγε στα αποδυτήρια με ένα 2-0 που δύσκολα περιγράφει την εικόνα των πρώτων 30 λεπτών του ντέρμπι. Μέχρι να προηγηθεί δεν είχε δημιουργήσει ούτε μία καθαρή ευκαιρία, ο Άρης πατούσε καλύτερα στο γήπεδο, όμως η ομάδα του Αλέσιο Λίσι αποδείχθηκε απόλυτα κυνική όταν βρήκε απέναντί της χώρους και λάθη.

Οι «κίτρινοι» μπήκαν καλύτερα, είχαν μεγαλύτερη άνεση στην κυκλοφορία και προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν κυρίως την πλευρά του Κένι. Ο Γιαννιώτας ήταν το πρόσωπο των πρώτων 25 λεπτών, υποχρεώνοντας τον Ισπανό μπακ σε τρία φάουλ και φορτώνοντάς τον από νωρίς με κίτρινη κάρτα.

Στο 15’ ήρθε και η πρώτη μεγάλη στιγμή. Ο Καντεβέρε πήρε την κεφαλιά, όμως ο Παβλένκα αντέδρασε εντυπωσιακά και κράτησε όρθιο τον ΠΑΟΚ, πριν ο Φαμπιάνο στείλει στην εξέλιξη της φάσης την μπάλα άουτ. Ο Τσέχος τερματοφύλακας χρειάστηκε να επέμβει ξανά στο 34’, αυτή τη φορά στο σουτ του Γένσεν.

Ο ΠΑΟΚ εκείνο το διάστημα έψαχνε ακόμη τα πατήματά του. Ούγκρεσιτς και Ζαφείρης δεν είχαν βρει τον τρόπο να ελέγξουν τον άξονα και ο μοναδικός παίκτης που έδινε σταθερά κάτι διαφορετικό με την μπάλα στα πόδια ήταν ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Ο ΠΑΟΚ βρήκε το γκολ από την «άσπρη βούλα»

Κι όμως, το παιχνίδι άλλαξε μέσα από ένα λάθος του Άρη. Σε μετάβαση με αριθμητικό πλεονέκτημα, ο Γένσεν δεν περίμενε την κίνηση του Γκαρέ και γύρισε την μπάλα στον πιεσμένο Μπασίρου. Ο ΠΑΟΚ έκλεψε, στην εξέλιξη της επίθεσης ο Εντιαγέ σούταρε και η μπάλα βρήκε στο χέρι του Φαμπιάνο. Ο Κολόμπο κλήθηκε σε on field review και καταλόγισε το πέναλτι, με τον Εντιαγέ να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να γράφει στο 32’ το 1-0.

Από εκείνο το σημείο το ντέρμπι άλλαξε εντελώς. Ο ΠΑΟΚ απέκτησε αυτοπεποίθηση, ανέβασε την έντασή του και μέσα σε λίγα λεπτά δημιούργησε όσα δεν είχε καταφέρει στο πρώτο μισάωρο. Στο 36’ ο Μπάμπα γύρισε ιδανικά στον Πέλκα, που δεν μπόρεσε με προβολή να βρει στόχο από εξαιρετική θέση, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Τάισον έφτασε κοντά στο 2-0 με ωραία ατομική προσπάθεια και σουτ λίγο άουτ.

Ο Ζίβκοβιτς του έδωσε αέρα δύο γκολ

Το δεύτερο γκολ ήρθε τελικά στο 42’ και πάλι από πίεση και κλέψιμο πάνω στον Μπασίρου. Ο Τάισον γύρισε την μπάλα στην περιοχή, ο Φαμπιάνο στην προσπάθειά του να απομακρύνει λίγο έλειψε να πετύχει αυτογκόλ, ο Βέλιο απέκρουσε, αλλά ο Ζίβκοβιτς ήταν εκεί για να τελειώσει τη φάση και να γράψει το 2-0.

Ήταν η δεύτερη φορά που ο Μπασίρου έπεσε στην ίδια παγίδα. Ο ΠΑΟΚ τού άφησε την αίσθηση ότι υπάρχει χώρος, έκλεισε πάνω του την κατάλληλη στιγμή και το κλέψιμο βρήκε τον Άρη σε πλήρη αμυντική ανισορροπία. Στην Τούμπα τέτοια λάθη πληρώνονται.

Ο Άρης μπορεί να είχε την καλύτερη εικόνα στο πρώτο κομμάτι του αγώνα, αλλά ο ΠΑΟΚ είχε τον Παβλένκα όταν τον χρειάστηκε και, κυρίως, είχε τον Ζίβκοβιτς. Ο Σέρβος ήταν ο πιο ζωντανός παίκτης του ακόμη και στο κακό διάστημα της ομάδας του και στο 42’ έβαλε τη δική του υπογραφή.

Με Μανού ο Άρης, τις ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ

Ο Μιχάλης Γρηγορίου επιχείρησε να αλλάξει την εικόνα του Άρη με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, περνώντας τον Μανού Γκαρθία στη θέση του Μπασίρου, που είχε εξελιχθεί σε αδύναμο κρίκο για τους «κίτρινους». Ο Γένσεν μετακινήθηκε δίπλα στον Ράτσιτς και ο Ισπανός μεσοεπιθετικός ανέλαβε να δώσει καλύτερη κυκλοφορία και περισσότερες επιλογές με την μπάλα.

Ο Άρης πράγματι βελτίωσε τη μεταφορά της μπάλας προς τις πλευρές, χωρίς όμως να βρει την τελική πάσα που θα μετέτρεπε τις προϋποθέσεις σε καθαρές ευκαιρίες. Ταυτόχρονα, η αλλαγή στη διάταξη δημιούργησε μεγάλη απόσταση στον άξονα και έδωσε στον ΠΑΟΚ χώρους για να τρέξει στο transition.

Η πρώτη μεγάλη προειδοποίηση ήρθε στο 50’, όταν ο Ζίβκοβιτς βρέθηκε ξανά σε θέση εκτέλεσης και σημάδεψε το δοκάρι του Βέλιο. Ο ΠΑΟΚ είχε πλέον τις συνθήκες για να ψάξει το τρίτο γκολ και να τελειώσει οριστικά το ντέρμπι, την ώρα που από την εικόνα του Άρη δεν προέκυπτε ότι μπορούσε να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αγώνα.

Ο Γρηγορίου έριξε και τον Μορόν στο παιχνίδι, ενώ ο Λίσι άρχισε σταδιακά να φρεσκάρει τη δική του ομάδα. Στο 64’ ήρθε η στιγμή και για τον Κρίστιαν Γιάκιτς να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με την ασπρόμαυρη φανέλα και ένα λεπτό αργότερα ο Κροάτης δοκίμασε το πόδι του, με τον Βέλιο να μπλοκάρει.

Στο 66’ ο ΠΑΟΚ άγγιξε ξανά το τρίτο γκολ. Ο Πέλκας έκανε το σουτ, ο Βέλιο δεν συγκράτησε αρχικά την μπάλα, αλλά πρόλαβε να διορθώσει το λάθος του πριν δημιουργηθεί μεγαλύτερος κίνδυνος.

Εριξε ταχύτητα για να «κλειδώσει» τη νίκη

Όσο περνούσε η ώρα, πάντως, ο ΠΑΟΚ κατέβαζε ταχύτητα. Ο Λίσι άλλαξε σταδιακά ολόκληρη τη μεσοεπιθετική γραμμή του και η ομάδα του έχασε μέρος της έντασης που είχε στο προηγούμενο διάστημα. Ο Άρης το αντιλήφθηκε, ανέβηκε περισσότερο στο γήπεδο και βρήκε δύο σημαντικές στιγμές.

Στο 72’ ο Φαμπιάνο με κεφαλιά έστειλε την μπάλα ελάχιστα άουτ, ενώ στο 80’ ο Μορόν ξέφυγε από τον Ντιέγκο Κόστα και βρέθηκε σε θέση βολής, όμως το σουτ του πέρασε δίπλα από το κάθετο δοκάρι του Παβλένκα.

Ο ΠΑΟΚ δεν βρήκε τελικά το τρίτο γκολ που δικαιολογούσαν οι χώροι και οι ευκαιρίες του, αλλά δεν επέτρεψε στον Άρη να μετατρέψει το τελευταίο κομμάτι του ντέρμπι σε πραγματική απειλή για το προβάδισμά του.

MVP: Στα μεγάλα παιχνίδια ξέρει τον τρόπο να βγαίνει μπροστά. Το πρώτο μεγάλο παιχνίδι φέτος για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Σπουδαίο ματς από Ούγκρεσιτς, Πέλκα και Εντιαγιέ.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Για ένα ακόμη παιχνίδι ο Ντελέ-Μπασίρου ήταν ο αδύναμος κρίκος στη μεσαία γραμμή του Άρη.

Η ΓΚΑΦΑ: Την κάνει ο Μπασίρου στο ξεκίνημα της φάσης του δεύτερου γκολ του ΠΑΟΚ.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο VAR κρίνει ότι το σουτ του Εντιαγιέ πάει στα δίχτυα και συμβουλεύει τον διαιτητή να δώσει πέναλτι. Ο Κολόμπο απλά δεν είχε δει τίποτα στο χέρι του Φαμπιάνο. Ο Άρης φωνάζει για δεύτερη κίτρινη σε Κένι και ζήτησε αποβολή του Ζαφείρη θεωρώντας αντιαθλητικό το φάουλ πάνω στον Ράσιτς, ενώ ο ΠΑΟΚ ζήτησε δεύτερο πέναλτι σε νέο χέρι του Φαμπιάνο μετά από σουτ του Τάισον.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο ΠΑΟΚ είχε ανάγκη αυτή τη νίκη. Όχι μόνο για τους βαθμούς ή επειδή απέναντί του βρισκόταν ο Άρης, αλλά γιατί αναζητούσε ακόμη την πρώτη πραγματικά μεγάλη επιτυχία της σεζόν, ένα αποτέλεσμα που θα επιβεβαίωνε ότι μπορεί να κερδίζει και παιχνίδια στα οποία δεν μπαίνει από την αρχή με το πόδι στο γκάζι. Ο Δικέφαλος θα μπορούσε να είχε καθαρίσει το παιχνίδι νωρίτερα και με μεγαλύτερο σκορ. Δεν το έκανε, χαμήλωσε την ένταση στο τελευταίο κομμάτι και επέτρεψε στον Άρη να δημιουργήσει δύο καλές στιγμές. Δεν πλήρωσε, όμως, αυτή τη διαχείριση.

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Κόστα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ούγκρεσιτς, Ζαφείρης (64’ Γιάκιτς), Ζίβκοβιτς (86’ Άλι), Πέλκας (73’ Καμαρά), Τάισον (73’ Χατσίδης), Εντιαγέ (85’ Μύθου)

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Ρίτσαρντς, Σούταλο, Φαμπιάνο, Φαντιγκά (78’ Πετρίς), Μπασίρου (46’ Μανού Γκαρθία), Ράτσιτς, Γιαννιώτα (78’ Κουαμέ), Γένσεν, Γκαρέ (85’ Παλάσιος), Καντεβέρε (61’ Μορόν)