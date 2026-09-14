Μιχαηλίδης: «Δεν μ' απασχολούν τα παράπονα του Άρη»

Οι ατάκες του Γιάννη Μιχαηλίδη για Λίσι, Σαββίδη και τους στόχους του ΠΑΟΚ.

Ο Γιάννης Μιχαηλίδης μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ μίλησε για τους στόχους της ομάδας, τον Ιβάν Σαββίδη και τον Αλέσιο Λίσι, ενώ δεν θέλησε να σχολιάσει τα παράπονα του Άρη για τη διαιτησία.

Αναλυτικά όσα είπε ο διεθνής στόπερ: «Παίρνουμε ψυχολογία και αυτοπεποίηθηση μετά τη νίκη στο ντέρμπι με τον Άρη».

Για τον Αλέσιο Λίσι: «Είναι κάτι καινούργιο και κάτι πρωτόγνωρο. Δουλεύουμε καθημερινά πάρα πολύ. Χρειάζεται χρόνο και να προσαρμοστούν οι νέοι παίκτες στην ομάδα».

Για την παρουσία του Ιβάν Σαββίδη στην προπόνηση: «Είναι πάντα μαζί μας. Ο κ. Σαββίδης μας έδωσε ώθηση για το παιχνίδι. Έχει καλή επικοινωνία με τους ποδοσφαιριστές, αλλά και γενικότερα με την ομάδα».

Για το πριμ από τον Σαββίδη εφόσον ο ΠΑΟΚ κατακτήσει το πρωτάθλημα: «Δεν χρειάζεται ώθηση με το πριμ. Στόχος στον ΠΑΟΚ είναι το πρωτάθλημα. Είναι ο μεγάλος στόχος μας και ειδικά όταν είσαι πολλά χρόνια σε έναν σύλλογο το γνωρίζεις αυτό. Πρέπει να το μάθουν και οι νέοι αυτό».

Για την Ευρώπη: «Το ποδόσφαιρο είναι έτσι κάποια στιγμή μπορείς να βρεθείς στις καλύτερες οκτώ ομάδες και άλλες να μείνει εκτός».

Για τις πολλές αλλαγές στη θέση των στόπερ, αλλά και τις προσθήκες: «Κανείς δεν είναι αναντικατάστατος, μπορεί να αλλάξει και η δική μου θέση. Υπάρχει ανταγωνισμός. Δεν θέλω να μιλήσω για τον εαυτό μου. Νικήσαμε και προχωράμε».

Για τα διαιτητικά παράπονα του Άρη: «Όχι, δεν με απασχολεί το συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι».