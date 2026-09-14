Σύμφωνα με Βέλγο ρεπόρτερ, ο ΠΑΟΚ απέκτησε εως το 2028 τον 19χρονο Μαροκινό Μοχάμεντ Γιασίν Αζούζ.

Μεταγραφή ταλαντούχου Μαροκινού μεσοεπιθετικού πραγματοποίησε ο ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Βέλγος ρεπόρτερ Σάσα Ταβολιέρι, ο Μοχάμεντ Γιασίν Αζούζ υπέγραψε έως το 2028. Ο ταλαντούχος Μαροκινός, μέλος της εθνικής Κ18 της χώρας του, αποκτήθηκε από τη Λέουβεν, όπου αγωνιζόταν στα τμήματα υποδομής.

Ο Αζούζ γεννήθηκε στις 17/5/07, παίζει ως δεκάρι, αλλά κι αριστερό εξτρέμ και ξεκίνησε την καριέρα του στην Ακαδημία της Λόκερεν, ενώ πέρασε κι από τα τμήματα υποδομής της Μπριζ.

Στη Λέουβεν, στις μικρές ομάδες έχει 58 ματς, 4 γκολ και 1 ασίστ συνολικά. Πέρσι μέτρησε 27 ματς με 1 γκολ. Όλα δείχνουν ότι προορίζεται αρχικά για τον ΠΑΟΚ Β'.

🇬🇷✅⚪️⚫️ DONE DEAL



🇲🇦 Le talent marocain d’Oud Heverlee Leuven, Mohamed Yassine Azzouz, s’est engagé ce lundi avec le PAOK FC.



✍🏻 Azzouz s’est engagé jusqu’en juin 2028 avec le club de Thessalonique. #paok #OHL #mercato #JPL #dimamaghrib pic.twitter.com/EggSSAbhZD — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) September 14, 2026

Ο νεαρός παίκτης ευχαρίστησε με ανάρτησή του τη Λέουβεν και πλέον θα είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης.