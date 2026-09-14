Γιασίν Αζούζ: ΠΑΟΚ - Έκλεισε ο Μαροκινός έως το 2028

Γιασίν Αζούζ: ΠΑΟΚ - Έκλεισε ο Μαροκινός έως το 2028

Γιώργος Σακελλαρίου
Γιασίν Αζούζ: ΠΑΟΚ - Έκλεισε ο Μαροκινός έως το 2028

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Σύμφωνα με Βέλγο ρεπόρτερ, ο ΠΑΟΚ απέκτησε εως το 2028 τον 19χρονο Μαροκινό Μοχάμεντ Γιασίν Αζούζ.

Μεταγραφή ταλαντούχου Μαροκινού μεσοεπιθετικού πραγματοποίησε ο ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Βέλγος ρεπόρτερ Σάσα Ταβολιέρι, ο Μοχάμεντ Γιασίν Αζούζ υπέγραψε έως το 2028. Ο ταλαντούχος Μαροκινός, μέλος της εθνικής Κ18 της χώρας του, αποκτήθηκε από τη Λέουβεν, όπου αγωνιζόταν στα τμήματα υποδομής.

Ο Αζούζ γεννήθηκε στις 17/5/07, παίζει ως δεκάρι, αλλά κι αριστερό εξτρέμ και ξεκίνησε την καριέρα του στην Ακαδημία της Λόκερεν, ενώ πέρασε κι από τα τμήματα υποδομής της Μπριζ.

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Στη Λέουβεν, στις μικρές ομάδες έχει 58 ματς, 4 γκολ και 1 ασίστ συνολικά. Πέρσι μέτρησε 27 ματς με 1 γκολ. Όλα δείχνουν ότι προορίζεται αρχικά για τον ΠΑΟΚ Β'.

 

Ο νεαρός παίκτης ευχαρίστησε με ανάρτησή του τη Λέουβεν και πλέον θα είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης.

@Photo credits: instagram@yassineazz34
     

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