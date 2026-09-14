Ο Σάββας Τζιομπάνογλου γράφει για την αντίδραση του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Άρη, τις κομβικές επιλογές του Λίσι, τον καθοριστικό Εντιαγιέ και τη βαθμολογική ανάσα.

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, δείχνοντας άμεση αντίδραση στον αγωνιστικό χώρο. Οι «ασπρόμαυροι» έβγαλαν στο γήπεδο όσα τους ζήτησε ο Αλέσιο Λίσι και κυρίως πάθος και αποφασιστικότητα και πήραν μια μεγάλη νίκη που, πέρα από τη βαθμολογική ανάσα, προσφέρει το απαραίτητο ηρεμιστικό για τη συνέχεια.

Μπορεί να μην διορθώθηκαν αυτόματα όλα τα κακώς κείμενα του τελευταίου καιρού, ωστόσο η εικόνα της ομάδας άλλαξε προς το καλύτερο. Στην πράξη αποδείχθηκε ότι η ήττα από τον Παναθηναϊκό και όσα ακολούθησαν μέσα στην εβδομάδα —από τις μεταγραφές μέχρι τη χθεσινή ομιλία του Ιβάν Σαββίδη— έφεραν βαθιά συσπείρωση στα αποδυτήρια, οδηγώντας την ομάδα στην επικράτηση σε ένα παιχνίδι με τεράστιο «must win» χαρακτήρα.

Οι εμπνεύσεις του Λίσι και το τακτικό πλάνο

Δύο από τις επιλογές του Αλέσιο Λίσι στο αρχικό σχήμα αποδείχθηκαν καθοριστικές. Η πρώτη ήταν η χρησιμοποίηση του Τάισον στο αριστερό άκρο της επίθεσης, μια απόφαση που έβγαζε απόλυτη λογική για τις ειδικές συνθήκες ενός τοπικού ντέρμπι. Ένα παιχνίδι με τον Άρη δεν ταιριάζει σε παίκτες με τα χαρακτηριστικά του Τάχα Άλι, όχι λόγω ποιότητας, αλλά λόγω...σφοδρότητας στις μονομαχίες.,

Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι μπορεί ο Τάισον να μην είναι ακόμη στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, ωστόσο είναι ο... Τάισον με εμπειρία στα ντέρμπι, με καλή συνεργασία με τον Μπάμπα στα αριστερά και την ικανότητα να βάλει την σφραγίδα του σε οποιοδήποτε παιχνίδι.

Η δεύτερη και μεγαλύτερη έκπληξη του Ιταλού τεχνικού ήταν η τοποθέτηση του Ούγκρεσιτς στο πλευρό του Ζαφείρη. Όλοι μιλούσαμε για τον Τέιλορ, τον Σανταμαρία ή τον νεοαποκτηθέντα Γιάκιτς. Ο Λίσι προτίμησε τον νεαρό Σέρβο και δικαιώθηκε απόλυτα. Ο Ζαφείρης λειτούργησε πιο μπροστά, αποτελώντας τον βασικό μοχλό πίεσης στην πρώτη γραμμή μαζί με τον Εντιαγιέ και τον Πέλκα. Αυτή η τακτική απέδωσε καρπούς ακριβώς λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου, όταν ο Εντιαγιέ έκλεψε ψηλά την μπάλα στο 42ο λεπτό και ο Ζαφείρης οργάνωσε την αντεπίθεση για το δεύτερο γκολ.

Ο Παβλένκα κράτησε, ο Εντιαγέ «έσπασε» την κατάρα

Βέβαια, τα προβλήματα και το άγχος φάνηκαν από τα πρώτα λεπτά, με τον ΠΑΟΚ να μπαίνει στο γήπεδο υπό πίεση και τον Κένι να έχει κακή βραδιά. Στο 14ο λεπτό, μια αψυχολόγητη κεφαλιά-γύρισμα του Κένι προς τα πίσω έδωσε ένα εντελώς αχρείαστο κόρνερ στον Άρη, φέρνοντας άσχημες μνήμες από τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας. Ο Καντεβέρε στην εκτέλεση πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Γίρι Παβλένκα...έλυσε τα μάγια αποκρούοντας την μπάλα με εξαιρετική επέμβαση πάνω από τη γραμμή. Ο Τσέχος τερματοφύλακας ήταν κομβικός κρατώντας το μηδέν στα δύσκολα, καθώς κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα μπορούσε να γίνει αν ο ΠΑΟΚ βρισκόταν πίσω στο σκορ.

Από την άλλη ο Σερίφ Εντιαγέ, που έκανε πολύ καλό παιχνίδι, ήταν αυτός που έδιωξε την ψυχολογική πίεση των χαμένων πέναλτι. Ο Σενεγαλέζος ανέλαβε την ευθύνη στην εσχάτη των ποινών και με δύναμη νίκησε τον Βέλιο, βάζοντας τον ΠΑΟΚ σε θέση οδηγού.

Δεν χωρά συζήτηση για το πέναλτι

Για το αν ήταν πέναλτι το χέρι του Φαμπιάνο, που τελικά καταλογίστηκε μετά από on field review του Κολόμπο δεν χωράει συζήτηση. Άλλωστε παρά τις διαμαρτυρίες του Βραζιλιάνου το γεγονός ότι πριν καν ο Ιταλός φτάσει στην οθόνη ξέσπασε ο “πόλεμος της άσπρης βούλας” με τους παίκτες του Άρη να προσπαθούν να σκάψουν το σημείο του πέναλτι και αυτούς του ΠΑΟΚ να την προστατέψουν τα λέει όλα.

Διαχείριση και θετικά μηνύματα για τη συνέχεια

Με το προβάδισμα των δύο τερμάτων στο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να διαχειριστεί πιο άνετα το δεύτερο μέρος. Ωστόσο, όταν βρήκε ανοικτούς χώρους στην άμυνα του Άρη, οι τελικές αποφάσεις στην επίθεση δεν ήταν οι ιδανικές. Οι φιλοξενούμενοι, ενισχυμένοι και από την παρουσία του Μανού Γκαρσία, πίεσαν για να ξαναμπαίνουν στο ματς, χωρίς πάντως να καταφέρουν να αλλάξουν την κατάσταση.

Το τελικό σφύριγμα βρήκε τον ΠΑΟΚ αγκαλιά με μια πολύτιμη νίκη. Παράλληλα, τα πρώτα δείγματα γραφής από τα νέα πρόσωπα άφησαν υποσχέσεις: ο Ντιέγκο Κόστα πραγματοποίησε εξαιρετικό ντεμπούτο ως βασικός στα στόπερ, ο Κρίστιαν Γιάκιτς πήρε τα πρώτα του λεπτά ως αλλαγή, ενώ ο Σιμόν Μπανζά παρακολούθησε την αναμέτρηση από τις σουίτες. Με τις προσθήκες αυτές και την ψυχολογία στα ύψη, το μέλλον στην Τούμπα αρχίζει ξανά να δείχνει ελπιδοφόρο.

Έδωσε απαντήσεις και ο Ζίβκοβιτς

Θα ήταν παράλειψη να μην μιλήσουμε για τον Άντριγια Ζίβκοβιτς. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ που έγινε αλλαγή στο ημίχρονο του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ήταν εντελώς μεταμορφωμένος στην αναμέτρηση με τον Άρη γεμάτος πάθος και ένταση. Ένας κανονικός Ζίβκοβιτς.

Ακόμη και ο ίδιος ο Λίσι παραδέχθηκε ότι με το παιχνίδι του ο “Ζίλε” έδειξε πως είναι ηγέτης. Δεν παραπονέθηκε για την αλλαγή στο ΟΑΚΑ αλλά έβγαλε αντίδραση και του έδειξε πως αξίζει να παραμένει στον αγωνιστικό χώρο. Κάτι αντίστοιχο που θα πρέπει να κάνουν όλοι οι ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου.